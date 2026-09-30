Успеть до Покровы: как украинцы готовили дом к зиме, чтобы сохранить тепло

Почему в Покрову пытались завершить хозяйственные дела

В традиционной жизни Покрова был границей между сезонами. К ней стремились закончить полевые работы, собрать урожай и подготовить дом к зиме.

Например, в Закарпатье к празднику уже засевали озимые, выкапывали картофель, собирали кукурузу, фасоль и другие культуры.

На Бойковщине завершение хозяйственного цикла отразилось в поговорках "Покрова со всем дома" и "По Покрове все в амбаре", которые фиксировал этнолог Александр Коломийчук.

Наряду с заботой об урожае важно было позаботиться о жилье: осенью погоду использовали, чтобы завершить работу до холодов.

Чем утепляли дом перед зимой

В записях Софии Терещенко из Звенигородщины 1926, которые приводит Анцибор, сохранилось описание того, как распределяли эту работу в семье. В Покров женщины должны были вымазать дом изнутри и снаружи, а мужчины обставляли его соломой или сорняком, создавая термоэффект.

"Это сегодня утеплительные работы на фасадах продолжаются чуть ли не в любой сезон. Раньше же существовало поверье, что после Покрова если вовремя не утеплили дом, то уже можно не стараться: дом все равно не прогреется", - говорит фольклористка.

При этом своевременное выполнение работ имело и практическое объяснение. Дом, вымащенный в сухое осеннее время, успевал высохнуть и лучше держать тепло.

Что означало "загнать тепло в дом"

На саму Покров проводили обряд, связанный с сохранением тепла. Он также описан Еленой Чебанюк в путеводителе летне-осенними традициями "Витоки".

"Женщины вставали на рассвете, чтобы к восходу солнца натопить печь и сварить обед. Частью обряда было закрывание каглы - заслонки в дымоходе. Эти действия описывали словами "загнать тепло в дом", - пояснила Анцибор.

Этнографы из Черкасщины фиксировали, что даже больной одинокий человек пытался хотя бы немного протопить дом до рассвета. Тогда исполнению обряда придавали особое значение.

Считалось, что тепло, символически "закрытое" в доме на грани сезонов, должно было держаться всю зиму.

С этими верованиями связана поговорка "Покрова, натопи дом без дров!". Речь идет об историческом обряде, а не рекомендации по пользованию печью.

Почему к Покрове стремились построить новый дом

С праздником связывали и завершение строительства и переселения в новый дом.

"Название Покрова происходит от церковного предания об омофоре - покрове, которым Богородица покрыла людей во время молитвы. В народной культуре этот образ переносили на повседневную жизнь: Покров "покрывает" дом крышей, девичью голову платком, а землю - первым снегом", - рассказала фольклористка.

На Киевщине верили, что новый дом следует возвести к празднику, чтобы войти под кров. По этим представлениям, Богородица должна была защитить жителей, а в доме в течение года царил бы покой. Входы, переселение в новое жилье, на Покрову считали хорошим знаком.

"Поэтому подготовка дома к зиме объединяла вполне практические дела с верой в покровительство. Хозяева утепляли дом собственными силами, а с праздником связывали надежду, что семья проведет холодное время в тепле и под защитой", - резюмировала Анцибор.