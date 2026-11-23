Какие цвета будут в моде в 2027 году

Будущая палитра условно делится на две группы: акцентные цвета, которые привлекают внимание, и базовые, которые помогают создать универсальные образы.

Среди главных акцентов: Luminous Blue, Yves Klein Blue, Chili Pepper, True Red, Energy Orange, Blood Orange, Pop Pink, Hibiscus, Meadowland Green и Dirty Martini.

Для базового гардероба можно выбирать Antique White, Tarragon, Arrowwood, Blue Indigo и Dolphin. Такие оттенки станут основой для обычных комплектов и помогут сбалансировать яркие цветовые решения.

Синий - один из главных цветов 2027

Luminous Blue был определен цветом следующего года компанией Worth Global Style Network (WGSN), занимающейся прогнозированием тенденций. Среди актуальных оттенков - Princess Blue от Pantone и насыщенный Yves Klein Blue, который уже появляется на модных подиумах.

Это интенсивный синий, который может стать главным акцентом образа. Если хочется сделать ставку на простое и понятное сочетание, следует носить его с белым или черным. Именно такие комбинации рекомендует издание о моде и трендах Who What Wear.

Для более смелых комплектов дизайнеры предлагают сочетать синий с лимонным, фиолетовым или красным.

Красный

В 2027 году актуален чистый, насыщенный красный. Среди ключевых оттенков - Chili Pepper от Pantone и True Red, представленный на подиумах.

Главная особенность этой тенденции - отказ от темных винных тонов в пользу яркого классического красного. Его предлагают носить не только как небольшой акцент, но и в формате полноценного монохромного образа.

Для любителей экспериментировать есть несколько интересных комбинаций. Красный можно сочетать с синим, как у Ralph Lauren, фиолетовым в стиле Tory Burch или горчичным, который использует Tibi.

Оранжевый

Еще один заметный тренд - оранжевый. В центре внимания Energy Orange от WGSN, Dragon Fire от Pantone и Blood Orange с подиумных коллекций.

На этот раз речь идет о более глубоких и интенсивных оттенках, чем мандариновый или нежный персиковый, которые были популярны в предыдущих сезонах.

Оранжевый можно сделать основным цветом образа либо добавить его маленькими деталями. Среди интересных сочетаний - бирюзовый, как у Jacquemus, шоколадный, который советует Who What Wear, и фиолетовый в стиле Tory Burch.

Розовый

В 2027 году розовый не будет ограничиваться пастельной гаммой. Среди актуальных оттенков - Pop Pink от WGSN, Rosy Future и Hibiscus от Pantone.

Особого внимания заслуживает Pop Pink, который в WGSN характеризуют как радостный и беззаботный цвет. Он придает образу выразительности и хорошо работает как самостоятельный акцент.

Для гармоничного сочетания можно выбрать кремовый, как в коллекциях Eckhaus Latta, или попробовать более контрастные комбинации с моховым и горчичным оттенками, которые использует Ulla Johnson.

Зеленый

Зеленая палитра 2027 года будет представлена несколькими интересными вариациями. Среди них - Meadowland Green от WGSN, Daiquiri Green от Pantone и Dirty Martini, привлекший внимание на модных подиумах.

Последний особенно интересен благодаря своему необычному оттенку на грани оливкового и лаймового. Его можно использовать как альтернативу привычному хаки - например, в верхней одежде, брюках, юбках или аксессуарах.

Зеленый хорошо сочетается с другими природными оттенками. Среди актуальных комбинаций - оливковый, сливовый и шоколадный. Такие сочетания показывают Tibi, Tory Burch и Who What Wear.

Как носить трендовые цвета в 2027 году

Чтобы адаптировать новую палитру к повседневному гардеробу, не обязательно полностью менять его. Начать можно с одного яркого элемента: сумки, обуви, свитера, рубашки или верхней одежды.

Для тех, кто предпочитает сдержанный стиль, подойдут базовые Antique White, Tarragon, Arrowwood, Blue Indigo и Dolphin. Их можно комбинировать с яркими цветами, создавая выразительные, но сбалансированные комплекты.

А если хочется экспериментов, стоит обратить внимание на контрастные сочетания синего с лимонным, красного с фиолетовым или розового с горчичным.

Главная особенность палитры 2027 - возможность сочетать практичную базу с насыщенными цветами. Поэтому каждый сможет найти вариант в соответствии со своим стилем: от спокойных повседневных комплектов до ярких образов с несколькими акцентами.