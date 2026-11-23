Які кольори будуть у моді у 2027 році

Майбутня палітра умовно поділяється на дві групи: акцентні кольори, які привертають увагу, та базові, що допомагають створювати універсальні образи.

Серед головних акцентів: Luminous Blue, Yves Klein Blue, Chili Pepper, True Red, Energy Orange, Blood Orange, Pop Pink, Hibiscus, Meadowland Green і Dirty Martini.

Для базового гардероба можна обирати Antique White, Tarragon, Arrowwood, Blue Indigo та Dolphin. Такі відтінки стануть основою для повсякденних комплектів і допоможуть збалансувати яскраві кольорові рішення.

Синій - один із головних кольорів 2027

Luminous Blue був визначений кольором наступного року компанією Worth Global Style Network (WGSN), що займається прогнозуванням тенденцій. Також серед актуальних відтінків - Princess Blue від Pantone та насичений Yves Klein Blue, який уже з'являється на модних подіумах.

Це інтенсивний синій, який може стати головним акцентом образу. Якщо хочеться зробити ставку на просте та зрозуміле поєднання, варто носити його з білим або чорним. Саме такі комбінації рекомендує видання про моду та тренди Who What Wear.

Для сміливіших комплектів дизайнери пропонують поєднувати синій із лимонним, фіолетовим або червоним.

Червоний

У 2027 році актуальним буде чистий, насичений червоний. Серед ключових відтінків - Chili Pepper від Pantone та True Red, представлений на подіумах.

Головна особливість цієї тенденції - відмова від темних винних тонів на користь яскравого класичного червоного. Його пропонують носити не лише як невеликий акцент, а й у форматі повноцінного монохромного образу.

Для тих, хто любить експерименти, є кілька цікавих комбінацій. Червоний можна поєднувати із синім, як у Ralph Lauren, фіолетовим у стилі Tory Burch або гірчичним, який використовує Tibi.

Помаранчевий

Ще один помітний тренд - помаранчевий. У центрі уваги Energy Orange від WGSN, Dragon Fire від Pantone та Blood Orange з подіумних колекцій.

Цього разу йдеться про глибші та інтенсивніші відтінки, ніж мандариновий або ніжний персиковий, які були популярними в попередніх сезонах.

Помаранчевий можна зробити головним кольором образу або додати його невеликими деталями. Серед цікавих поєднань - бірюзовий, як у Jacquemus, шоколадний, який радить Who What Wear, та фіолетовий у стилі Tory Burch.

Рожевий

У 2027 році рожевий не обмежуватиметься пастельною гамою. Серед актуальних відтінків - Pop Pink від WGSN, Rosy Future та Hibiscus від Pantone.

Особливої уваги заслуговує Pop Pink, який у WGSN характеризують як радісний і безтурботний колір. Він додає образу виразності та добре працює як самостійний акцент.

Для гармонійного поєднання можна обрати кремовий, як у колекціях Eckhaus Latta, або спробувати контрастніші комбінації з моховим і гірчичним відтінками, які використовує Ulla Johnson.

Зелений

Зелена палітра 2027 року буде представлена кількома цікавими варіаціями. Серед них - Meadowland Green від WGSN, Daiquiri Green від Pantone та Dirty Martini, який привернув увагу на модних подіумах.

Останній особливо цікавий завдяки своєму незвичному відтінку на межі оливкового та лаймового. Його можна використовувати як альтернативу звичному хакі - наприклад, у верхньому одязі, штанах, спідницях або аксесуарах.

Зелений добре поєднується з іншими природними відтінками. Серед актуальних комбінацій - оливковий, сливовий і шоколадний. Такі поєднання демонструють Tibi, Tory Burch та Who What Wear.

Як носити трендові кольори у 2027 році

Щоб адаптувати нову палітру до повсякденного гардероба, не обов'язково повністю змінювати його. Почати можна з одного яскравого елемента: сумки, взуття, светра, сорочки або верхнього одягу.

Для тих, хто віддає перевагу стриманому стилю, підійдуть базові Antique White, Tarragon, Arrowwood, Blue Indigo та Dolphin. Їх можна комбінувати з яскравими кольорами, створюючи виразні, але збалансовані комплекти.

А якщо хочеться експериментів, варто звернути увагу на контрастні поєднання синього з лимонним, червоного з фіолетовим або рожевого з гірчичним.

Головна особливість палітри 2027 - можливість поєднувати практичну базу з насиченими кольорами. Тому кожен зможе знайти варіант відповідно до власного стилю: від спокійних повсякденних комплектів до яскравих образів із кількома акцентами.