Что известно о новой GTA 6

В Украине игра стала доступна уже в 00:00, 19 ноября. Массовые сбои в PlayStation меня не затронули, все работало без лагов. Приобрести шанс виртуально прикоснуться к легенде можно было от 3499 гривен (Standard Edition) или за 4299 (Ultimate Edition).

Важная ремарка: из серии GTA я играла только в GTA 5, поэтому сравнение будет либо с ней, либо с RDR 2, которая до сих пор остается моей любимой.

Если не хотите спойлеров - не смотрите обзоры и не читайте отзывы игроков, но на самом деле в них пока нет ничего страшного, ведь до финала еще никто не дошел.

Итак, все начинается с истории знакомства Люсии Каминос и Джейсона Дюваля. Кстати, уже известно, кто сыграл девушку, актрису уже номинировали на престижную награду.

Манни Л. Перес, сыгравшая Люсию (коллаж: Styler)

Мы все видели их в трейлерах к игре, но после первых кадров воздержаться от сравнения героев с Артуром Морганом и Мэри Линтон из RDR 2 действительно тяжело. Они очень похожи! Но в этом нет ничего плохого.

Джейсон Дюваль у GTA 6 (фото: Полина Кузенко)

По моему мнению, Rockstar Games не просто так заигрывают с ностальгией фанатов RDR 2. Многие уже заскучали без Артура, а вся новая GTA получила интересную и немного трогательную аллюзию.

Сразу бросились в глаза схожие механики, локации. Немного тригернул олень в первых сценах, но по крайней мере не было грустной музыки, а наш герой не стал кашлять.

Во время вступительных миссий можно играть только за Джейсона и можно сразу понять, что его отношения с Люсией будут важны не только для фанов романтических тропов. Они будут влиять и на дальнейший сюжет.

Что еще мне напомнило о RDR 2:

Освещение и тематические затемнения при выборе предметов или принятии решений.

при выборе предметов или принятии решений. Пейзажи, небо и даже блики света - иногда я забываю, что не охочусь на крокодилов, а рука так и тянется вызвать лошадь и отправиться на очередную миссию. Лошади здесь нет, но теперь можно возить с собой багаж! Оружие, одежда - все свое буду носить с собой.

- иногда я забываю, что не охочусь на крокодилов, а рука так и тянется вызвать лошадь и отправиться на очередную миссию. Лошади здесь нет, но теперь можно возить с собой багаж! Оружие, одежда - все свое буду носить с собой. Авторитет героя - в новой GTA я трижды подумаю перед тем, как сделать что-то плохое. Идеи о карме и возможности увидеть разные финалы уже сейчас не дают мне покоя. Скажу честно, грешить не хочется, хотя соблазнов уже немало.

- в новой GTA я трижды подумаю перед тем, как сделать что-то плохое. Идеи о карме и возможности увидеть разные финалы уже сейчас не дают мне покоя. Скажу честно, грешить не хочется, хотя соблазнов уже немало. Возможность взаимодействовать с NPC - можно здороваться, дразнить их и конечно же провоцировать на драки.

- можно здороваться, дразнить их и конечно же провоцировать на драки. Сигара снова поможет повысить концентрацию, но существенно ударит по здоровью.

снова поможет повысить концентрацию, но существенно ударит по здоровью. Возможность концентрировать внимание - раньше я могла идеально "вписаться" в повороты только когда играла за Франклина в прошлой GTA, а теперь могу лучше ездить и видеть "красных" врагов, как Артур Морган.

- раньше я могла идеально "вписаться" в повороты только когда играла за Франклина в прошлой GTA, а теперь могу лучше ездить и видеть "красных" врагов, как Артур Морган. Моя "лошадка" теперь из железа и она не просто "устает". Есть запас топлива, на катере можно потерять управление из-за поврежденного двигателя, а машина не просто взорвется от столкновения, ее начнет сильно заносить. Но теперь мало дать "лошадке" яблочко или эликсир.

и она не просто "устает". Есть запас топлива, на катере можно потерять управление из-за поврежденного двигателя, а машина не просто взорвется от столкновения, ее начнет сильно заносить. Но теперь мало дать "лошадке" яблочко или эликсир. Хранилище с деньгами и возможность улучшать собственное жилье. У Артура был свой лагерь, а у Джейсона есть свой дом, на ремонт и обустройство которого можно без шуток потратить часы!

У Артура был свой лагерь, а у Джейсона есть свой дом, на ремонт и обустройство которого можно без шуток потратить часы! Можно рыбачить, есть возможность выбрать приманку. Механика такая же, но теперь мой герой делает это в пляжных шортах, а не в костюмах Артура. Кстати, рыбу можно отпустить, а вот забрать себе - нет.

Джейсон Дюваль на рыбалке в GTA 6 (фото: Полина Кузенко)

Наверняка очевидных сравнений гораздо больше, но в первые часы игры я заметила именно это.

А что нового в GTA 6?

Первое, что я сразу заметила, это возможность улучшить или ухудшить характеристики героя. Да, у меня снова возникло дежавю, когда я увидела состояние здоровья, физическую массу и так далее. Но это точно не минус, а новый и очень жирный плюс.

Кроме того, очень интересно теперь убегать от полиции. Будет мало просто уехать куда-то подальше. Ты должен переодеться, сменить аксессуары или внешность и даже перекрасить машину. Или же просто выбрать новую "лошадку".

Кстати, остановить чью-то тачку посреди дороги, чтобы просто выбросить водителя на асфальт, теперь мало. Возможна реальная и действительно серьезная драка.

Радио. Это отдельный сюрприз, который порадует фанатов разных жанров. Теперь можно рассекать как под Tool, так и под свежие хиты ROSALIA.

Кстати, в этой версии тоже можно взять велосипед. Но теперь управлять им, мне кажется, гораздо легче. В пятой GTA, когда Тревор должен был обогнать Мэри-Энн Куинн, чтобы покорить ее сердце, я откровенно тупила. А тут - села и поехала.

Джейсон Дюваль на велосипеде у GTA 6 (фото: Полина Кузенко)

Еда и напитки. Как я уже писала выше, теперь мы можем не просто лакомиться чем-то вкусненьким. Все, что будет есть герой, может повлиять на его вес, мышцы и общее состояние. Но крабовый сэндвич мы с Джейсоном уже съели, а еще я купила ему вейп (ну должна же посмотреть, что оно такое!).

Одежды стало больше, обуви и аксессуаров тоже. До тату-салона я пока не доехала, но уже жду сюрпризов и там.

Отдельно хочу сказать о жилье главного героя. Да, в пятой GTA также была возможность взаимодействовать с некоторыми предметами дома, но мы точно не могли делать ремонт или кормить свою змею Долорес.

А еще когда подходишь к террариуму и кормишь змею мышью, герой получает временное усиление своей концентрации (это дает замедление времени во время боя).

Змея Долорес в GTA 6 (фото: Полина Кузенко)

Находиться дома теперь действительно интересно, на время я забыла о миссии и просто заглядывала в каждый уголок. А еще герой теперь может испачкаться и должен искать новую одежду, если вы не хотите играть за грязнулю. Снова напоминает Артура, да?

А еще я уже успела поплавать под водой. В целом, механика такая же, как в Assassin's Creed: Pirates, Horizon Forbidden West или других подобных играх. Но все равно интересно.

Джейсон плывет в GTA 6 (фото: Полина Кузенко)

Стоит ли играть в новую GTA? Мое субъективное мнение

В целом, за первые три часа игры я успела познакомиться с героями и даже не начала серьезные миссии. Конечно, блогеры из Новой Зеландии и хитрецы, которые начали играть с аккаунтов-твинков, уже получили уже гораздо больше впечатлений.

Но точно могу сказать, что игра не разочаровала. Аллюзия на RDR 2 не раздражает, а наоборот дарит теплое чувство. Даже в интонации Джейсона я иногда слышу Артура, и это ок!

Ну а теперь буду играть дальше, хотя поначалу все же подытожу: Rockstar точно не тратили эти 13 лет на игру в "гриндилки". Картинка, герои, сюжет - все это обещает поражать и дарить десятки часов увлекательной игры.

И так, обзора на тот самый клуб с туфелькой на карте, который все сразу ищут, здесь не будет. Я его еще не искала.

А если после GTA 6 вам захочется еще больше приключений и ностальгии, Styler уже собрал немало интересного о культовых героях, музыке и подобных играх: