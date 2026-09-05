Найдите 7 отличий в космической станции: только очень внимательные справятся за 40 секунд

Загадка на поиск отличий

На изображении - две почти одинаковые каюты. За большим иллюминатором видны планеты и звезды, рядом с рабочим местом стоит маленький робот, а вокруг расположено множество мелких предметов.

Самое большое количество деталей и усложняет задачу: взгляд легко цепляется за самые большие объекты, в то время как маленькие изменения могут остаться незамеченными.

Включите таймер на 40 секунд и попробуйте найти все семь отличий, прежде чем переходить к ответам.

Как быстрее находить отличия

Если долго не удается найти последнее отличие, не пытайтесь каждый раз сравнивать картинки "целым" кадром.

Условно разделите оба изображения на несколько частей. Начните, например, с верхнего левого угла и постепенно двигайтесь вправо и вниз, сравнивая одинаковые участки двух картинок.

Отдельно проверяйте:

количество мелких предметов;

их цвета;

маленькие символы и элементы;

детали фона;

предметы, которые могли бы появиться или исчезнуть.

Смена не обязательно означает, что художник убрал целый предмет. Иногда достаточно другого цвета или маленькой дополнительной детали, чтобы две картинки перестали быть одинаковыми.

Найдите 7 отличий

Готовы? Перед вами две версии одной космической каюты.

На поиск всех изменений 40 секунд. Не прокручивайте страницу ниже, пока не будете готовы проверить себя.

Тест на внимательность (коллаж: Styler)

Проверяйте ответы

Если удалось найти шесть отличий, а седьмая никак не дается, присмотритесь еще раз. Возможно, вы ищете пропавший предмет, хотя изменилась только маленькая деталь.

А теперь сверяйте:

В правом иллюминаторе появилась дополнительная маленькая планета.

Изменилось количество звезд.

Индикатор маленького робота изменил цвет с зеленого на красный.

На растении справа исчезли цветы.

Со скафандра исчезла эмблема на груди.

На полке появился дополнительный контейнер с едой.

На планшете вместо карты галактики изображен график.

Оцените свой результат

7 из 7 - отличный результат. Вы заметили даже малейшие изменения среди десятков деталей космической каюты.

5-6 из 7 - очень хорошо. До максимального результата не хватило только одной-двух деталей.

3-4 из 7 - неплохой результат , но космическая каюта все же смогла вас немного запутать. Попытайтесь еще раз пройтись по изображению последовательно.

1-2 из 7 - на этот раз задача оказалась непростой. Попробуйте метод с разделением картинки на небольшие участки и сравнивайте их поочередно.

0 из 7 - потребуется реванш. После первого просмотра вы уже знаете, на какие мелочи следует обращать больше внимания.