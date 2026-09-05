Найдите 7 отличий в космической станции: только очень внимательные справятся за 40 секунд
Новый тест внимательно заставит "размять" глаза и проверить собственную скорость. На первый взгляд, эти две космические каюты абсолютно одинаковы, но это не так.
Styler подготовил интересный тест, чтобы ненадолго перенестись на космическую станцию и проверить свою внимательность.
Загадка на поиск отличий
На изображении - две почти одинаковые каюты. За большим иллюминатором видны планеты и звезды, рядом с рабочим местом стоит маленький робот, а вокруг расположено множество мелких предметов.
Самое большое количество деталей и усложняет задачу: взгляд легко цепляется за самые большие объекты, в то время как маленькие изменения могут остаться незамеченными.
Включите таймер на 40 секунд и попробуйте найти все семь отличий, прежде чем переходить к ответам.
Как быстрее находить отличия
Если долго не удается найти последнее отличие, не пытайтесь каждый раз сравнивать картинки "целым" кадром.
Условно разделите оба изображения на несколько частей. Начните, например, с верхнего левого угла и постепенно двигайтесь вправо и вниз, сравнивая одинаковые участки двух картинок.
Отдельно проверяйте:
- количество мелких предметов;
- их цвета;
- маленькие символы и элементы;
- детали фона;
- предметы, которые могли бы появиться или исчезнуть.
Смена не обязательно означает, что художник убрал целый предмет. Иногда достаточно другого цвета или маленькой дополнительной детали, чтобы две картинки перестали быть одинаковыми.
Найдите 7 отличий
Готовы? Перед вами две версии одной космической каюты.
На поиск всех изменений 40 секунд. Не прокручивайте страницу ниже, пока не будете готовы проверить себя.
Проверяйте ответы
Если удалось найти шесть отличий, а седьмая никак не дается, присмотритесь еще раз. Возможно, вы ищете пропавший предмет, хотя изменилась только маленькая деталь.
А теперь сверяйте:
- В правом иллюминаторе появилась дополнительная маленькая планета.
- Изменилось количество звезд.
- Индикатор маленького робота изменил цвет с зеленого на красный.
- На растении справа исчезли цветы.
- Со скафандра исчезла эмблема на груди.
- На полке появился дополнительный контейнер с едой.
- На планшете вместо карты галактики изображен график.
Оцените свой результат
7 из 7 - отличный результат. Вы заметили даже малейшие изменения среди десятков деталей космической каюты.
5-6 из 7 - очень хорошо. До максимального результата не хватило только одной-двух деталей.
3-4 из 7 - неплохой результат , но космическая каюта все же смогла вас немного запутать. Попытайтесь еще раз пройтись по изображению последовательно.
1-2 из 7 - на этот раз задача оказалась непростой. Попробуйте метод с разделением картинки на небольшие участки и сравнивайте их поочередно.
0 из 7 - потребуется реванш. После первого просмотра вы уже знаете, на какие мелочи следует обращать больше внимания.
Раньше мы показывали очень интересный тест на внимательность для путешественников.