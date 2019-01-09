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"Гуру маркетингу": продавець "віджав" телефон за відмову купувати сантехніку

STYLERКурйози    09.01.2019 - 09:18
"Гуру маркетингу": продавець "віджав" телефон за відмову купувати сантехніку
Колаж РБК-Україна

За такий агресивний маркетинг чоловікові загрожує реальний строк

У Києві неадекватний продавець різних сантехнічних приладь на ринку "Юність", що на вулиці Миропільській, 4, під погрозою фізичної розправи забрав у покупця телефон лише за те, що той відмовився купляти товар, який йому запропонували. Про це повідомив ресурс "Київ Оперативний" у Facebook.

&quot;Гуру маркетингу&quot;: продавець &quot;віджав&quot; телефон за відмову купувати сантехніку

Затриманий продавець (фото: facebook.com/KyivOperativ/)

Зухвало пограбований покупець звернувся до поліції. Горе-грабіжника затримали в порядку статті 208 КПК України. Відкрито кримінальне провадження за статтею 186 КК України "грабіж".

Користувачі соцмережі висміюють недолугого продавця, який удався до "агресивного маркетингу".

"Зайшов в магаз і вирішив вийти нічого не купивши ... Гей, хлопець, тут так справи не роблять", - написав Aleksey Veremeenko.

"Він здійснив мрію багатьох продавців. Заходять в тепло з телефонами.
Телефонна будка штоли? ", - пожартував Eugeniy Melnikov.

"Гуру маркетингу", - написав Oleksandr Adamenko.

"ДіКапріо і не снився такий "Вовк з Уолл-стріт ", це не ручку першому ліпшому продати, - порівняв Viktor Marchuk.

&quot;Гуру маркетингу&quot;: продавець &quot;віджав&quot; телефон за відмову купувати сантехніку

Скріншот коментарів (фото: facebook.com/KyivOperativ/)

До речі, в мережі висміюють водія ВАЗу, який навантажив на багажник величезну купу пінопласту.

Нагадаємо, нещодавно киян попередили про грабіж автомобілів - зловмисники не тільки грабують авто, але й б'ють їх.

Раніше ми повідомляли про схеми, за якими злодії працюють у столичних торговельних центрах.

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