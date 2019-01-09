"Гуру маркетингу": продавець "віджав" телефон за відмову купувати сантехніку

За такий агресивний маркетинг чоловікові загрожує реальний строк
У Києві неадекватний продавець різних сантехнічних приладь на ринку "Юність", що на вулиці Миропільській, 4, під погрозою фізичної розправи забрав у покупця телефон лише за те, що той відмовився купляти товар, який йому запропонували. Про це повідомив ресурс "Київ Оперативний" у Facebook.
Затриманий продавець (фото: facebook.com/KyivOperativ/)
Зухвало пограбований покупець звернувся до поліції. Горе-грабіжника затримали в порядку статті 208 КПК України. Відкрито кримінальне провадження за статтею 186 КК України "грабіж".
Користувачі соцмережі висміюють недолугого продавця, який удався до "агресивного маркетингу".
"Зайшов в магаз і вирішив вийти нічого не купивши ... Гей, хлопець, тут так справи не роблять", - написав Aleksey Veremeenko.
"Він здійснив мрію багатьох продавців. Заходять в тепло з телефонами.
Телефонна будка штоли? ", - пожартував Eugeniy Melnikov.
"Гуру маркетингу", - написав Oleksandr Adamenko.
"ДіКапріо і не снився такий "Вовк з Уолл-стріт ", це не ручку першому ліпшому продати, - порівняв Viktor Marchuk.
Скріншот коментарів (фото: facebook.com/KyivOperativ/)
До речі, в мережі висміюють водія ВАЗу, який навантажив на багажник величезну купу пінопласту.
Нагадаємо, нещодавно киян попередили про грабіж автомобілів - зловмисники не тільки грабують авто, але й б'ють їх.
Раніше ми повідомляли про схеми, за якими злодії працюють у столичних торговельних центрах.