Хитра схема: у мережі показали, як злодії працюють у столичних торгових центрах

Колаж РБК-Україна

Грабіжники скоїли злочин прямо на камеру

У мережі показали, як злодії діють в ресторані "Песто" в ТЦ "Глобус", який знаходиться в самому центрі Києва. Відео інциденту, а також фотографії зловмисників опублікував на своїй сторінці в Facebook шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький.

Він розповів, що жертвою пограбування став його друг, який вирішив поїсти в ресторані "Песто" 11 грудня близько 12 години дня. Михайло Ганницький докладно описав схему, за якою діють злодії.

"Схема роботи: два тіла входять в ТЦ і вибирають свою жертву. Зупинивши свій вибір на парі в кафе, сідають поруч. Важливо! "Щипач" постійно підсуває стілець до жертви, штовхається, щоб привчити мішень не реагувати на деякий дискомфорт. Коли починається робота, спільник-спостерігач робить вигляд, що говорить по телефону, а сам спостерігає за мішенями. Орієнтуючись по його міміці, "щипач", не обертаючись, бере чужу сумку і починає в ній копирсатися в пошуку грошей. Спільник у цей час продовжує стежити за жертвами. Потім спільник дає сигнал, коли сумку можна повернути. Злочинці йдуть", - описав Ганницький.

Він розмістив відео, яке було знято прихованими камерами спостереження і де показаний весь процес крадіжки, а також опублікував фото злочинців.

Скріншот фото (facebook.com/gannitsky)

Скріншот поста (facebook.com/gannitsky)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що киян попередили про банду злодіїв.

А також розповідали про те, що в Одеській області горе-злодій влаштував пожежу в будинку.