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Хитрая схема: в сети показали, как воры работают в столичных торговых центрах

STYLERЖизнь    12.12.2018 - 23:22
Хитрая схема: в сети показали, как воры работают в столичных торговых центрах
Коллаж РБК-Украина

Грабители совершили преступление прямо на камеру

В сети показали, как воры действуют в ресторане "Песто" в ТЦ "Глобус", который находится в самом центре Киева. Видео инцидента, а также фотографии злоумышленников опубликовал на своей странице в Facebook шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий.

Он рассказал, что жертвой ограбления стал его друг, который решил поесть в ресторане "Песто" 11 декабря около 12 часов дня. Михаил Ганницкий подробно описал схему, по которой действуют воры.

"Схема работы: два тела входят в ТЦ и выбирают свою жертву. Остановив свой выбор на паре в кафе, садятся рядом. Важно! "Щипач" постоянно пододвигает стул к жертве, толкается, чтобы приучить мишень не реагировать на некоторый дискомфорт. Когда начинается работа, сообщник-наблюдатель делает вид, что говорит по телефону, а сам наблюдает за мишенями. Ориентируясь по его мимике, "щипач", не оборачиваясь, берет чужую сумку и начинает в ней рыться в поиске денег. Сообщник в это время продолжает следить за жертвами. Потом сообщник дает сигнал, когда сумку можно вернуть. Преступники уходят", - описал Ганницкий.

Он разместил видео, которое было снято скрытыми камерами наблюдения и где показан весь процесс кражи, а также опубликовал фото преступников.

 

Скриншот фото (facebook.com/gannitsky)

Хитрая схема: в сети показали, как воры работают в столичных торговых центрах

Скриншот поста (facebook.com/gannitsky)

Напомним, ранее мы писали о том, что киевлян предупредили о банде воров.

А также рассказывали о том, что в Одесской области горе-вор устроил пожар в доме.

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