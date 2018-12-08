"Работают" в барах: киевлян предупредили о банде воров (видео)

Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Жертвами преступников стали официанты уже нескольких заведений

В киевских барах работает группа наглых воров. Недавно преступники попали на камеры наблюдения сразу в нескольких заведениях столицы. Соответствующий ролик опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный".

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Как отметили авторы поста, воров заметили на краже личных вещей у официантов.

"Внимание! Розыск! Эти ребята украли телефон у официантки Fiji Lounge Bar, а сегодня зашли и украли рюкзак у официанта Vodka Grill. Помогите найти, пожалуйста", - говорится в сообщении.

Внимание! #Розыск! Эти ребята украли телефон у официантки #Fiji lounge bar, а сегодня зашли и украли рюкзак у официанта #vodka #grill. Помогите найти, пожалуйста. Анонимность гарантирую. Опубліковано Киев Оперативный П'ятниця, 7 грудня 2018 р.

Видео: Facebook/KyivOperativ

Пользователи сети в комментариях подметили, что один из воров постоянно чешется.

"Это примета - у него лишай", - иронично отметил один юзер.

"Они туда как на работу ходят..." - написал другой комментатор.

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Ранее мы писали о том, что в Киеве на центральном железнодорожном вокзале была замечена группа воров ромской национальности. Злоумышленников зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Напомним, что эксперты дали советы, как действовать жертвам карманников.

Видео: РБК-Украина