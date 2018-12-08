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"Працюють" в барах: киян попередили про банду злодіїв (відео)

STYLERЖиття    08.12.2018 - 10:40
"Працюють" в барах: киян попередили про банду злодіїв (відео)
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Жертвами злочинців стали офіціанти вже кількох закладів

У київських барах працює група нахабних злодіїв. Нещодавно злочинці потрапили на камери спостереження відразу в кількох закладах столиці. Відповідний ролик опублікований на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

&quot;Працюють&quot; в барах: киян попередили про банду злодіїв (відео)

Скріншот

Як зазначили автори посту, злодіїв помітили на крадіжці особистих речей у офіціантів.

"Увага! Розшук! Ці хлопці вкрали телефон у офіціантки Fiji Lounge Bar, а сьогодні зайшли і вкрали рюкзак у офіціанта Vodka Grill. Допоможіть знайти, будь ласка", - йдеться в повідомленні.

 

Увага! #Розшук! Ці хлопці вкрали телефон у офіціантки #Fiji lounge bar, а сьогодні зайшли і вкрали рюкзак у офіціанта #vodka #grill. Допоможіть знайти, будь ласка. Анонімність гарантую.

Опубліковано Київ Оперативний П'п'ятниця, 7 грудня 2018 р.

Відео: Facebook/KyivOperativ

Користувачі мережі в коментарях помітили, що один зі злодіїв постійно чухається.

"Це прикмета - у нього лишай", - іронічно зазначив один юзер.

"Вони туди, як на роботу ходять..." - написав інший коментатор.

&quot;Працюють&quot; в барах: киян попередили про банду злодіїв (відео)

Скріншот

Раніше ми писали про те, що в Києві на центральному залізничному вокзалі була помічена група злодіїв ромської національності. Зловмисників зафіксували камери зовнішнього спостереження.

Нагадаємо, що експерти дали поради, як діяти, коли ви стали жертвою кишенькових злодіїв.

Відео: РБК-Україна

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