"Працюють" в барах: киян попередили про банду злодіїв (відео)

Жертвами злочинців стали офіціанти вже кількох закладів
У київських барах працює група нахабних злодіїв. Нещодавно злочинці потрапили на камери спостереження відразу в кількох закладах столиці. Відповідний ролик опублікований на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
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Як зазначили автори посту, злодіїв помітили на крадіжці особистих речей у офіціантів.
"Увага! Розшук! Ці хлопці вкрали телефон у офіціантки Fiji Lounge Bar, а сьогодні зайшли і вкрали рюкзак у офіціанта Vodka Grill. Допоможіть знайти, будь ласка", - йдеться в повідомленні.
Увага! #Розшук! Ці хлопці вкрали телефон у офіціантки #Fiji lounge bar, а сьогодні зайшли і вкрали рюкзак у офіціанта #vodka #grill. Допоможіть знайти, будь ласка. Анонімність гарантую.Опубліковано Київ Оперативний П'п'ятниця, 7 грудня 2018 р.
Відео: Facebook/KyivOperativ
Користувачі мережі в коментарях помітили, що один зі злодіїв постійно чухається.
"Це прикмета - у нього лишай", - іронічно зазначив один юзер.
"Вони туди, як на роботу ходять..." - написав інший коментатор.
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Раніше ми писали про те, що в Києві на центральному залізничному вокзалі була помічена група злодіїв ромської національності. Зловмисників зафіксували камери зовнішнього спостереження.
Нагадаємо, що експерти дали поради, як діяти, коли ви стали жертвою кишенькових злодіїв.
Відео: РБК-Україна