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"Гуру маркетинга": продавец "отжал" телефон за отказ покупать сантехнику

STYLERКурьезы    09.01.2019 - 09:18
"Гуру маркетинга": продавец "отжал" телефон за отказ покупать сантехнику
Коллаж РБК-Украина

За такой агрессивный маркетинг мужчине грозит реальный срок

В Киеве неадекватный продавец различных сантехнических принадлежностей на рынке "Юность", на улице Миропольской, 4, под угрозой физической расправы забрал у покупателя телефон только за то, что тот отказался покупать товар, который ему предложили. Об этом сообщил ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

&quot;Гуру маркетинга&quot;: продавец &quot;отжал&quot; телефон за отказ покупать сантехнику

Задержанный продавец (фото: facebook.com/KyivOperativ/)

Дерзко ограбленый покупатель обратился в полицию. Горе-грабителя задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по статье 186 УК Украины "грабеж".

Пользователи соцсети высмеивают незадачливого продавца, который прибег к "агрессивному маркетингу".

"Зашел в магаз и решил выйти ничего не купив ... Эй, парень, здесь так дела не делают", - написал Aleksey Veremeenko.

"Он осуществил мечту многих продавцов. Заходят в тепло с телефонами.
Телефонная будка штоли? ", - пошутил Eugeniy Melnikov.

"Гуру маркетинга", - написал Oleksandr Adamenko.

"ДиКаприо и не снился такой "Волк с Уолл-стрит ", это не ручку первому попавшемуся продать, - сравнил Viktor Marchuk.

&quot;Гуру маркетинга&quot;: продавец &quot;отжал&quot; телефон за отказ покупать сантехнику

Скриншот комментариев (фото: facebook.com/KyivOperativ/)

Кстати, в сети высмеивают водителя ВАЗа, который нагрузил на багажник огромную кучу пенопласта.

Напомним, недавно киевлян предупредили о грабеже автомобилей - злоумышленники не только грабят авто, но и бьют их.

Ранее мы сообщали о схемах, по которым воры работают в столичных торговых центрах.

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