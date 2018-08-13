"Краще подбати про похорон заздалегідь": представники ритуальних служб тролят терористів "ДНР"

Колаж РБК-Україна

Цинкові труни оптом зі знижкою

На сторінці снайпера, яка воює в "ДНР", представники ритуальних служб опублікували своє рекламне оголошення і запропонували подбати про свій похорон заздалегідь. Про це повідомив користувач з ніком Team of ZinaPortnova на своїй сторінці в Twitter.

Працівники ритуальної служби запропонували снайперу Веселине Черданцевій свої послуги зі знижкою, так як вважають, що вона скоро буде мати потребу в них.

"Нам надійшла інформація, що ви зараз воюєте на стороні ополченців "ДНР" проти київської хунти. Враховуючи те, що Порошенко в повній мірі відновив АТО і хунта активно застосовує авіацію по блокпостах і таборах ополченців, а також у них значну перевагу в живій силі, а Російська Федерація все ніяк не поспішає на допомогу, є велика ймовірність, що ви незабаром будете потребувати наших послуг. Краще подбати про свій похорон заздалегідь. При замовленні цинкового гробу і місця на кладовищі знижка 20%", - сказано в повідомленні.

Також представники ритуальних послуг повідомили, що при купівлі трун оптом у них покладена 40% знижка.

"Вивезення тіла в будь-яку точку Росії за рахунок компанії. При замовленні 10 цинкових трун знижка 40%. Будь ласка, розкажіть про наш сервіс своїм товаришам-ополченцам", - йдеться в повідомленні, яке отримала терористка Черданцева.

Скріншот фото (twitter.com/Zn_Portnova)

До речі, раніше ми повідомляли про те, що на севастопольському цвинтарі виявили надгробний пам'ятник Януковича-молодшого.

А також писали про те, що экс-начальник прес-центру АТО викрив черговий фейк сепаратистів

Відео: РБК-Україна