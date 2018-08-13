"Лучше позаботиться о похоронах заранее": представители ритуальных служб тролят террористов "ДНР"

Коллаж РБК-Украина

Цинковые гробы оптом со скидкой

На странице снайпера, которая воюет в "ДНР", представители ритуальных служб опубликовали свое рекламное объявление и предложили позаботиться о своих похоронах заранее. Об этом сообщил пользователь с ником Team of ZinaPortnova на своей странице в Twitter.

Работники ритуальной службы предложили снайперу Веселине Черданцевой свои услуги со скидкой, так как считают, что она скоро будет нуждаться в них.

"Нам поступила информация, что вы сейчас воюете на стороне ополченцев "ДНР" против киевской хунты. Учитывая то, что Порошенко в полной мере восстановил АТО и хунта активно применяет авиацию по блокпостах и ​​лагерях ополченцев, а также у них значительное превосходство в живой силе, а Российская Федерация все никак не спешит на помощь, есть большая вероятность, что вы вскоре будете нуждаться наших услуг. Лучше позаботиться о своих похоронах заранее. При заказе цинкового гроба и места на кладбище скидка 20%", - сказано в сообщении.

Также представители ритуальных услуг сообщили, что при покупке гробов оптом у них положена 40% скидка.

"Вывоз тела в любую точку России за счет компании. При заказе 10 цинковых гробов скидка 40%. Пожалуйста, расскажите о нашем сервисе своим товарищам-ополченцам", - говорится в сообщении, которое получила террористка Черданцева.

Скриншот фото (twitter.com/Zn_Portnova)

Кстати, ранее мы сообщали о том, что на севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего.

А также писали о том, что экс-начальник пресс-центра АТО разоблачил очередной фейк сепаратистов

Видео: РБК-Украина