На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего

Фото: Могила Януковича-младшего (Коллаж РБК-Украина)

На памятнике указано имя и даты рождения и смерти

В оккупированном Севастополе, на Братском военном кладбище обнаружили бюст Виктора Януковича, младшего сына беглого президента. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Бюст установлен на небольшом постаменте. На нем указаны даты рождения и смерти Януковича –младшего, 16 июля 1981 года - 25 марта 2015 года. Также на памятнике написано "Виктор Викторович Янукович", а над ним, на арке – цитата из Евангелия от Иоанна: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя".

Сама могила ограждена каменным забором, а рядом установлена скамейка, покрытая деревом и два каменных столика. Рядом кто-то высадил молодую сосну.

Фото: "Крым. Реалии"

Напомним, информация о смерти сына бывшего главы украинского государства Виктора Януковича появилась в СМИ в марте 2015 года. Сообщалось, что молодой человек по имени Виктор Давыдов 20 марта 2015 года в России, на озере Байкал, в 200 метрах от острова Ольхон, провалился под лед на автомобиле. Четверо его друзей смогли спастись.

После гибели Виктора, его доставили чартерным рейсом в оккупированный Крым, где похоронили. В сообщениях СМИ Виктор Янукович-младший упоминался, как Виктор Давыдов, так как после всех трагических событий, он взял девичью фамилию своей матери, которая по некоторым данным, переехала жить в оккупированный Крым.

Братское кладбище времен Крымской (Восточной) войны (1853-56 гг.) расположено на Северной стороне Севастополя и является мемориальным. На нем захоронены солдаты, матросы и офицеры, погибшие в 1854-55, 1918-20 и 1941-45 гг. в боях за Севастополь, а также известные и заслуженные горожане.

Видео: Надгробие Виктора Януковича-младшего ("Крым. Реалии")

Кстати, ранее Виктор Янукович рассказывал о том, как ему живется после бегства в Россию.

А также сообщали о том, что дончане рассказали об ужасах ритуальных услуг в "ДНР".

Видео: РБК-Украина