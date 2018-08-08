На севастопольському кладовищі виявили надгробний пам'ятник Януковича-молодшого

Фото: Могила Януковича-молодшого (Колаж РБК-Україна)

На пам'ятнику вказано ім'я та дати народження і смерті

В окупованому Севастополі, на Братському військовому кладовищі знайшли бюст Віктора Януковича, молодшого сина президента-втікача. Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Бюст встановлений на невеликому постаменті. На ньому вказано дати народження і смерті Януковича-молодшого, 16 липня 1981 року - 25 березня 2015 року. Також на пам'ятнику написано "Віктор Вікторович Янукович", а над ним, на арці – цитата з Євангелія від Іоанна: "Немає більше тієї любові, як хто душу свою покладе за други своя".

Сама могила огороджена кам'яним парканом, а поруч встановлена лавка, покрита деревом і два кам'яних столика. Поруч хтось висадив молоду сосну.

Фото: "Крим. Реалії"

Нагадаємо, інформація про смерть сина колишнього глави української держави Віктора Януковича з'явилася в ЗМІ у березні 2015 року. Повідомлялося, що молода людина на ім'я Віктор Давидов 20 березня 2015 року в Росії, на озері Байкал, в 200 метрах від острова Ольхон, провалився під лід на автомобілі. Четверо його друзів змогли врятуватися.

Після загибелі Віктора. його чартерним рейсом доставили в окупований Крим, де поховали. У повідомленнях ЗМІ Віктор Янукович-молодший згадувався, як Віктор Давидов, так як після всіх трагічних подій, він взяв дівоче прізвище своєї матері, яка за деякими даними, переїхала жити в окупований Крим.

Братське кладовище часів Кримської (Східної) війни (1853-56 рр.) розташоване на Північній стороні Севастополя і є меморіальне. На ньому поховані солдати, матроси і офіцери, загиблі у 1854-55, 1918-20 і 1941-45 рр. в боях за Севастополь, а також відомі і заслужені городяни.

Відео: Надгробок Віктора Януковича-молодшого ("Крим. Реалії")

До речі, раніше Віктор Янукович розповідав про те, як йому живеться після втечі до Росії.

А також повідомляли про те, що донеччани розповіли про жахи ритуальних послуг "ДНР".

Відео: РБК-Україна