ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Розмріялися: лімузин Путіна не пустили в Європу

STYLERКурйози    26.03.2019 - 09:34
Розмріялися: лімузин Путіна не пустили в Європу
Лімузин Путіна Aurus (фото: wikipedia.org)

Мережа сміється над тупістю розробників російських лімузинів Aurus

Російські автомобілі Aurus, на яких їздить президент Росії Володимир Путін, не зможуть продаватися в Європі. Як пишуть росЗМІ, причина досить банальна: розробники Aurus просто-напросто сплагіатили назву автомобіля. На це звернули увагу всесвітньо відомі компанії: Toyota, Lamborghini і Michelin.

Розмріялися: лімузин Путіна не пустили в Європу

Автомобіль Aurus (фото: wikipedia.org)

Відомо, що власники Aurus не так давно подали патентну заявку в європейське Бюро інтелектуальної власності, щоб зареєструвати бренд в Європі. Але світові виробники автомобілів тут же опротестували заявку росіян.

Розмріялися: лімузин Путіна не пустили в Європу

Салон автомобіля Aurus (фото: wikipedia.org)

Так, адвокат Toyota Крістіан Томас вказав, що назва японської моделі і російського автомобільного бренду схожі до ступеня змішування з назвою хетчбека Toyota Auris, а також кросовера Lamborghini Urus і суббренду Michelin Taurus.

"Різниця в одну букву призводить до того, що ігнорується і без того невелика різниця двох знаків", - сказав Томас.

Розмріялися: лімузин Путіна не пустили в Європу

Автомобіль Aurus (фото: wikipedia.org)

Тим часом користувачі сміються над російським автопромом і ще раз підкреслюють, що росіяни не можуть придумати навіть назву для чогось.

"А на що ви розраховували? Що росіяни придумають щось своє? Розмріялися!" - написав один юзер.

"Шахрайство, злодійство - це у них в крові", - додав другий.

"Спи*дити, на*бати і при цьому ви*буватися - це національна ідея росіян", - резюмував третій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мажор на Maserati влаштував стрілянину в центрі Києва через конфлікт, який стався між двома водіями після скоєння ДТП.

Поки не склюють чайки: Корчинський хоче стратити Путіна на Кримському мосту Три Путіна: стало відомо про двійників президента РФ
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Володимир Путін
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся