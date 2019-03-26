Розмріялися: лімузин Путіна не пустили в Європу

Лімузин Путіна Aurus (фото: wikipedia.org)

Мережа сміється над тупістю розробників російських лімузинів Aurus

Російські автомобілі Aurus, на яких їздить президент Росії Володимир Путін, не зможуть продаватися в Європі. Як пишуть росЗМІ, причина досить банальна: розробники Aurus просто-напросто сплагіатили назву автомобіля. На це звернули увагу всесвітньо відомі компанії: Toyota, Lamborghini і Michelin.

Автомобіль Aurus (фото: wikipedia.org)

Відомо, що власники Aurus не так давно подали патентну заявку в європейське Бюро інтелектуальної власності, щоб зареєструвати бренд в Європі. Але світові виробники автомобілів тут же опротестували заявку росіян.

Салон автомобіля Aurus (фото: wikipedia.org)

Так, адвокат Toyota Крістіан Томас вказав, що назва японської моделі і російського автомобільного бренду схожі до ступеня змішування з назвою хетчбека Toyota Auris, а також кросовера Lamborghini Urus і суббренду Michelin Taurus.

"Різниця в одну букву призводить до того, що ігнорується і без того невелика різниця двох знаків", - сказав Томас.

Автомобіль Aurus (фото: wikipedia.org)

Тим часом користувачі сміються над російським автопромом і ще раз підкреслюють, що росіяни не можуть придумати навіть назву для чогось.

"А на що ви розраховували? Що росіяни придумають щось своє? Розмріялися!" - написав один юзер.

"Шахрайство, злодійство - це у них в крові", - додав другий.

"Спи*дити, на*бати і при цьому ви*буватися - це національна ідея росіян", - резюмував третій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мажор на Maserati влаштував стрілянину в центрі Києва через конфлікт, який стався між двома водіями після скоєння ДТП.