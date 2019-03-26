Размечтались: лимузин Путина не пустили в Европу

Лимузин Путина Aurus (фото: wikipedia.org)

Сеть смеется над тупостью разработчиков российских лимузинов Aurus

Российские автомобили Aurus, на которых ездит президент России Владимир Путин, не смогут продаваться в Европе. Как пишут росСМИ, причина довольно банальна: разработчики Aurus просто-напросто сплагиатили название автомобиля. На это обратили внимание всемирно известные компании: Toyota, Lamborghini и Michelin.

Автомобиль Aurus (фото: wikipedia.org)

Известно, что владельцы Aurus не так давно подали патентную заявку в европейское Бюро по интеллектуальной собственности, чтобы зарегистрировать бренд в Европе. Но мировые производители автомобилей тут же опротестовали заявку россиян.

Салон автомобиля Aurus (фото: wikipedia.org)

Так, адвокат Toyota Кристиан Томас указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения с названием хетчбэка Toyota Auris, а также кроссовера Lamborghini Urus и суббренда Michelin Taurus.

"Различие в одну букву приводит к тому, что игнорируется и без того небольшая разница двух знаков", - сказал Томас.

Автомобиль Aurus (фото: wikipedia.org)

Тем временем пользователи смеются над российским автопромом и еще раз подчеркивают, что россияне не могут придумать даже название для чего-то.

"А на что вы рассчитывали? Что русские придумают что-то свое? Размечтались!" - написал один юзер.

"Мошенничество, воровство - это у них в крови", - добавил второй.

"Спи*дить, на*бать и при этом вы*бываться - это национальная идея русских", - резюмировал третий.

Напомним, ранее мы писали о том, что мажор на Maserati устроил стрельбу в центре Киева из-за конфликта, который произошел между двумя водителями после совершения ДТП.