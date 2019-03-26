ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Размечтались: лимузин Путина не пустили в Европу

STYLERКурьезы    26.03.2019 - 09:34
Размечтались: лимузин Путина не пустили в Европу
Лимузин Путина Aurus (фото: wikipedia.org)

Сеть смеется над тупостью разработчиков российских лимузинов Aurus

Российские автомобили Aurus, на которых ездит президент России Владимир Путин, не смогут продаваться в Европе. Как пишут росСМИ, причина довольно банальна: разработчики Aurus просто-напросто сплагиатили название автомобиля. На это обратили внимание всемирно известные компании: Toyota, Lamborghini и Michelin.

Размечтались: лимузин Путина не пустили в Европу

Автомобиль Aurus (фото: wikipedia.org)

Известно, что владельцы Aurus не так давно подали патентную заявку в европейское Бюро по интеллектуальной собственности, чтобы зарегистрировать бренд в Европе. Но мировые производители автомобилей тут же опротестовали заявку россиян.

Размечтались: лимузин Путина не пустили в Европу

Салон автомобиля Aurus (фото: wikipedia.org)

Так, адвокат Toyota Кристиан Томас указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения с названием хетчбэка Toyota Auris, а также кроссовера Lamborghini Urus и суббренда Michelin Taurus.

"Различие в одну букву приводит к тому, что игнорируется и без того небольшая разница двух знаков", - сказал Томас.

Размечтались: лимузин Путина не пустили в Европу

Автомобиль Aurus (фото: wikipedia.org)

Тем временем пользователи смеются над российским автопромом и еще раз подчеркивают, что россияне не могут придумать даже название для чего-то.

"А на что вы рассчитывали? Что русские придумают что-то свое? Размечтались!" - написал один юзер.

"Мошенничество, воровство - это у них в крови", - добавил второй.

"Спи*дить, на*бать и при этом вы*бываться - это национальная идея русских", - резюмировал третий.

Напомним, ранее мы писали о том, что мажор на Maserati устроил стрельбу в центре Киева из-за конфликта, который произошел между двумя водителями после совершения ДТП.

Пока не склюют чайки: Корчинский хочет казнить Путина на Крымском мосту Три Путина: стало известно о двойниках президента РФ
Новости Украины Владимир Путин
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь