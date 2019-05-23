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В Росії випускників відправили "в останню путь" (відео)

STYLERКурйози    23.05.2019 - 23:21
В Росії випускників відправили "в останню путь" (відео)
На випускному в Росії мер відправив випускників в останню путь (колаж: РБК-Україна)

На випускному в російському Владивостоці мер міста допустив прикру обмовку

Мер російського міста Владивосток під час випускного в технічному ліцеї №50 виголосив урочисту промову, під час якої невдало обмовився, сказавши, що проводжає їх "в останню путь у житті". Про це пишуть росЗМІ.

Після подібної промови мера Олега Гуменюка, підходящої швидше до похорону, випускники та їх батьки нервово загиготіли. Очільник міста спробував пояснитися, але, як відомо, слово не горобець.

Спочатку, він понарікав, що батьки і матері випускників жили неправильно, а потім видав натхненну промову, в якій допустив подібну обмовку, запрошуючи підлітків на загальний випускний загальноосвітніх установ, який відбудеться 28 червня.

"Всі школи зберуться разом, і проводимо вас в останню путь у житті", - видав чиновник.

На випускному в Росії мер відправив випускників в останню путь (відео: YouTube/newsvlru)

Користувачі мережі з РФ досхочу посміялися над подібним інцидентом, назвавши це "обмовкою за Фрейдом". Вони активно коментують курйозну новину.

  • Насправді він не помилився.
  • Це він в продовження того, що держава вам нічого не винна...
  • Добре, хоч землю пухом не побажав.
  • Судячи по ставленню нашого уряду до народу, так воно і є.
  • Обмовка за Фрейдом. Сонцеликий ж сказав - до раю всі.
  • Щось єдинороси зачастили з подібними "застереженнями"...

В Росії випускників відправили &quot;в останню путь&quot; (відео)

На випускному в Росії мер відправив випускників в останню путь (скріншот)

Раніше ми писали, що Ксенія Собчак переплутала гостя своєї програми "Обережно, Собчак" Леоніда Парфьонова з британським рок-музикантом Міком Джаггером.

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