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В России выпускников отправили "в последний путь" (видео)

STYLERКурьезы    23.05.2019 - 23:21
В России выпускников отправили "в последний путь" (видео)
На выпускном в России мэр отправил выпускников в последний путь (коллаж: РБК-Украина)

На выпускном в российском Владивостоке мэр города допустил нелепую оговорку

Мэр российского города Владивосток во время выпускного в техническом лицее №50 произносил торжественную речь, во время которой неудачно оговорился, сказав, что провожает их "в последний путь в жизни". Об этом пишут росСМИ.

После подобной речи мэра Олега Гуменюка, подходящей скорее к похоронам, выпускники и их родители нервно захихикали. Градоначальник попытался объясниться, но, как известно, слово не воробей.

Сначала, он попенял, что отцы и матери выпускников жили неправильно, а затем выдал напутственную речь, в которой допустил подобную оговорку, приглашая подростков на общий выпускной общеобразовательных учреждений, который состоится 28 июня.

"Все школы соберутся вместе, и проводим вас в последний путь в жизни", - выдал чиновник.

На выпускном в России мэр отправил выпускников в последний путь (видео: YouTube/newsvlru)

Пользователи сети из РФ вдоволь посмеялись над подобным инцидентом, назвав это "оговорочкой по Фрейду". Они активно комментируют курьезную новость.

  • На самом деле он не ошибся.
  • Это он в продолжение того, что государство вам ничего не должно...
  • Ладно, хоть землю пухом не пожелал.
  • Судя по отношению нашего правительства к народу, так оно и есть.
  • Оговорка по Фрейду. Солнцеликий же сказал - в рай все.
  • Что-то единоросы зачастили с подобными "оговорками"...

В России выпускников отправили &quot;в последний путь&quot; (видео)

На выпускном в России мэр отправил выпускников в последний путь (скриншот)

Ранее мы писали, что Ксения Собчак перепутала гостя своей программы "Осторожно, Собчак" Леонида Парфенова с британским рок-музыкантом Миком Джаггером.

К слову, недавно российские военные утопили свой танк при попытке переправить его через реку при помощи понтона.

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