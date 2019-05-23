В России выпускников отправили "в последний путь" (видео)

На выпускном в России мэр отправил выпускников в последний путь (коллаж: РБК-Украина)

На выпускном в российском Владивостоке мэр города допустил нелепую оговорку

Мэр российского города Владивосток во время выпускного в техническом лицее №50 произносил торжественную речь, во время которой неудачно оговорился, сказав, что провожает их "в последний путь в жизни". Об этом пишут росСМИ.

После подобной речи мэра Олега Гуменюка, подходящей скорее к похоронам, выпускники и их родители нервно захихикали. Градоначальник попытался объясниться, но, как известно, слово не воробей.

Сначала, он попенял, что отцы и матери выпускников жили неправильно, а затем выдал напутственную речь, в которой допустил подобную оговорку, приглашая подростков на общий выпускной общеобразовательных учреждений, который состоится 28 июня.

"Все школы соберутся вместе, и проводим вас в последний путь в жизни", - выдал чиновник.

На выпускном в России мэр отправил выпускников в последний путь (видео: YouTube/newsvlru)

Пользователи сети из РФ вдоволь посмеялись над подобным инцидентом, назвав это "оговорочкой по Фрейду". Они активно комментируют курьезную новость.

На самом деле он не ошибся.

Это он в продолжение того, что государство вам ничего не должно...

Ладно, хоть землю пухом не пожелал.

Судя по отношению нашего правительства к народу, так оно и есть.

Оговорка по Фрейду. Солнцеликий же сказал - в рай все.

Что-то единоросы зачастили с подобными "оговорками"...

На выпускном в России мэр отправил выпускников в последний путь (скриншот)

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