Дети, пострадавшие от войны в Украине, учатся справляться с травмой: СМИ рассказали о "Блогер Кемп" Фонда Ахметова
"Блогер Кемп" на Закарпатье в формате детского лагеря обеспечивает оздоровление, отдых и психологическую помощь ребятам, пострадавшим от войны в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.
"Важно, чтобы дети могли чувствовать себя детьми. Главная цель нашей программы – дать им чувство детства, позволить им снова почувствовать себя живыми", - объясняет Ольга Фролова, психологиня Фонда Рината Ахметова.
Отмечается, что в рамках "Блогера Кемп" дети, пострадавшие в результате войны в Украине, проходят восстановление на переменах, где могут общаться со сверстниками, оздоравливаться и получать квалифицированную поддержку психологов Фонда.
Как отмечает Ольга Фролова, дети прибывают на смену в сложном психоэмоциональном состоянии, они почти не разговаривают. Но в течение пребывания на "Блогер Кемп" их состояние заметно меняется к лучшему – даже начинают заводить разговоры с незнакомыми людьми.
По ее словам, трагедия в том, что украинские дети нормализуют войну в собственном осознании. Но война не есть и не должна быть нормой.
В изменениях "Блогер Кемп" принимают участие дети из самых незащищенных категорий: это сироты и полусироты, дети на попечении; дети, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть в Украину; дети, потерявшие родителей во время войны; дети, имеющие психологические травмы и нуждающиеся в социализации и т.д.
Около 5 тысяч детей, пострадавших от войны, получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в детском лагере на Закарпатье в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины".
За 19 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины.