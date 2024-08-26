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Діти, що постраждали від війни в Україні, вчаться справлятися із травмою: ЗМІ розповіли про "Блогер Кемп" Фонду Ахметова

Понеділок 26 серпня 2024 15:47
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Діти, що постраждали від війни в Україні, вчаться справлятися із травмою: ЗМІ розповіли про "Блогер Кемп" Фонду Ахметова Фото: ЗМІ розповіли про "Блогер Кемп" Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

"Блогер Кемп" на Закарпатті у форматі дитячого табору забезпечує оздоровлення, відпочинок та психологічну допомогу хлопцям і дівчатам, постраждалим від війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Sun.

"Важливо, щоб діти могли відчувати себе дітьми. Головна мета нашої програми - дати їм відчуття дитинства, дозволити їм знову відчути себе живими", - пояснює Ольга Фролова, психологиня Фонду Ріната Ахметова.

Зазначається, що у рамках "Блогер Кемпу" діти, що постраждали внаслідок війни в Україні, проходять відновлення на змінах, де можуть спілкуватися з однолітками, оздоровлюватися та отримувати кваліфіковану підтримку психологів Фонду.

Як зазначає Ольга Фролова, діти прибувають на зміну у складному психоемоційному стані, вони майже не розмовляють. Але протягом перебування на «Блогер Кемпі» їх стан помітно змінюється на краще - навіть починають заводити розмови із незнайомими людьми.

За її словами, трагедія полягає у тому, що українські діти нормалізують війну у власному усвідомленні. Але війна не є і не має бути нормою.

У змінах "Блогер Кемпу" беруть участь діти з найнезахищеніших категорій: це сироти та напівсироти, діти під опікою; діти, яких було незаконно вивезено до Росії та вдалося повернути до України; діти, які втратили батьків під час війни; дітлахи, які мають психологічні травми та потребують соціалізації тощо.

Майже 5 тисяч дітей, які постраждали від війни, отримали відпочинок, оздоровлення та психологічну допомогу у дитячому таборі на Закарпатті у рамках проєкту "Рінат Ахметов — Дітям. Мирний відпочинок дітям України".

За 19 років за програмою "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 млн дітей України.

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Рінат Ахметов
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