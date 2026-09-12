Родители говорят одно, ребенок слышит другое: психолог назвала фразы, которые влияют на самооценку

Что такое самооценка на самом деле

Самооценка - это не просто ответ на вопрос "Я хороший или плохой?".

Это гораздо более широкое ощущение собственной ценности: насколько человек принимает себя, верит ли в свои возможности, как реагирует на ошибки, позволяет ли себе просить о помощи и может ли пережить неудачу, не делая вывод, что "со мной что-то не так".

Здоровая самооценка не означает, что ребенок всегда уверен в себе.

Напротив, ребенок со здоровой самооценкой тоже может волноваться, бояться, проигрывать, получать плохие оценки или слышать отказ.

Но внутри постепенно формируется важная опора:

"У меня сейчас не получилось, но это не значит, что я неудачник".

Ребенок учится видеть себя глазами значимых взрослых

Маленький ребенок еще не имеет достаточно жизненного опыта, чтобы самостоятельно определить, какой он.

Поэтому он во многом ориентируется на реакции родителей.

Если взрослый часто говорит:

"Ты можешь попробовать еще раз"

- то ребенок постепенно учится воспринимать трудности как часть обучения.

Если же он регулярно слышит:

"Сколько можно объяснять?",

"Ты опять все испортил",

"Другие дети могут, а ты - нет",

- то может начать воспринимать трудности как доказательство собственной несостоятельности.

Особенно важны повторяющиеся послания. Одна резкая фраза вряд ли определит всю жизнь ребенка. Но одинаковый способ общения на протяжении многих лет может стать частью его внутреннего диалога.

Похвала тоже может быть разной

Казалось бы, чем больше хвалить ребенка, тем выше будет его самооценка.

Но постоянное "Ты самый умный!", "Ты гений!" или "Ты всегда лучший!" не обязательно создает внутреннюю уверенность.

Иногда ребенок начинает бояться ситуаций, в которых может оказаться не лучшим.

Поэтому вместо того, чтобы постоянно оценивать ребенка, полезно замечать конкретные вещи.

Например:

"Ты долго над этим работал";

"Ты сам придумал, как это сделать";

"Сначала было сложно, но ты продолжил".

Так ребенок учится замечать собственные усилия, прогресс и способы преодоления трудностей.

Самое опасное сравнение - не всегда очевидно

Родители часто сравнивают детей из лучших побуждений.

"Посмотри, как твой друг хорошо учится";

"Твоя сестра в твоем возрасте уже сама все делала";

"А вот другие дети не боятся выступать".

Цель может быть положительной - мотивировать.

Но ребенок может услышать другое:

"Чтобы быть хорошим, я должен быть похож на кого-то другого".

Вместо сравнения с другими гораздо полезнее помогать ребенку замечать собственную динамику:

"Раньше ты волновался еще больше, а сейчас смог выступить";

"В прошлый раз ты попросил о помощи, а сегодня попробовал сам".

Это формирует ориентацию не на постоянное соревнование, а на собственное развитие.

Критика поведения - не то же самое, что критика личности

Есть большая разница между:

"Ты безответственный"

и

"Ты не сделал то, о чем мы договаривались".

В первом случае ребенок получает характеристику себя.

Во втором - информацию о конкретном поведении.

Это важно, потому что поведение можно изменить.

Ребенок может не выполнить обещание и в следующий раз сделать иначе. Но если он постоянно слышит "ты ленивый", "ты эгоистичный", "ты невнимательный", то эти слова могут постепенно превратиться в часть его представления о себе.

Правило может быть простым: критикуем поступок, а не личность.

Ребенку нужно позволять ошибаться

Одна из важнейших составляющих самооценки - опыт собственной состоятельности.

А он невозможен без ошибок.

Если взрослый каждый раз вмешивается, когда ребенку сложно, и делает все вместо него, ребенок может не получить важного опыта:

"Я не знал, как это сделать, но нашел способ".

Поэтому иногда лучше не спешить спасать.

Вместо:

"Дай сюда, я сделаю"

можно спросить:

"Как ты думаешь, что можно попробовать?"

А если ребенок не справился:

"В этот раз не получилось. Давай подумаем, что можно сделать иначе".

Так ошибка становится не доказательством несостоятельности, а частью процесса обучения.

Эмоции ребенка тоже влияют на его отношение к себе

"Не плач";

"Ты же из-за пустяка расстраиваешься";

"Чего ты боишься?";

"Перестань злиться".

Такие слова могут звучать как попытка успокоить. Но ребенок может воспринять их как сигнал: его эмоции неправильные или неудобные.

Принимать чувства - не означает соглашаться с любым поведением.

Можно сказать:

"Я понимаю, что ты очень злишься. Злиться можно. Но обижать других людей нельзя".

Или:

"Ты расстроен, потому что хотел победить. Это действительно может быть неприятно".

Когда ребенок учится понимать собственные эмоции, ему проще принимать себя даже в сложных состояниях.

Подросткам особенно важно иметь право на собственное мнение

В подростковом возрасте ребенок начинает активнее отделяться от родителей.

Он может спорить, ставить под сомнение правила, иметь другие взгляды, выбирать другую одежду, музыку или увлечения.

Для родителей это иногда выглядит как потеря контроля.

Но формирование собственного мнения - важная часть взросления.

Фраза:

"Я с тобой не согласен, но хочу понять, почему ты так думаешь"

может дать подростку гораздо больше ощущения собственной ценности, чем попытка всегда доказать, что взрослый прав.

При этом свобода не означает отсутствие границ. Ребенку нужны правила, но они могут существовать вместе с уважением.

Любовь не должна зависеть от успеха

Ребенку важно знать, что он не теряет любовь родителей из-за плохой оценки, проигрыша в соревнованиях или неудачного дня.

Это не означает, что родители не должны требовать ответственности.

Можно одновременно сказать:

"Я недоволен твоим поступком, и нам нужно обсудить его последствия"

и

"Я все равно люблю тебя".

Эти две фразф не противоречат друг другу.

Наоборот, они помогают ребенку разделять:

"Я сделал что-то неправильно"

и

"Я сам неправильный".

Это очень важная разница.

Какой внутренний голос ребенок заберет с собой во взрослую жизнь

Со временем родительские слова перестают быть просто словами, которые ребенок слышит от мамы или папы.

Они могут превращаться в его собственный внутренний голос.

Если ребенок часто слышал:

"Попробуй еще раз"

- он может научиться поддерживать себя после неудачи.

Если слышал:

"Я рядом, но я верю, что ты можешь сам"

- может постепенно развивать самостоятельность.

Если знал:

"Ты можешь со мной не соглашаться"

- ему будет проще доверять собственным мыслям.

А если годами слышал только критику, сравнения и требования, этот критический голос тоже может остаться с ним надолго.

Что родители могут начать делать уже сегодня

Не нужно полностью менять стиль воспитания за один день.

Можно начать с нескольких простых вещей:

меньше сравнивать ребенка с другими;

говорить о конкретном поведении, а не навешивать ярлыки;

замечать не только результат, но и усилия;

позволять ребенку совершать посильные ошибки;

интересоваться его мнением;

называть и признавать его эмоции;

давать ответственность в соответствии с возрастом;

напоминать о любви не только после успеха;

не требовать идеальности;

чаще говорить: "Я рядом. Попробуй сам/сама, а если будет сложно - мы разберемся вместе".

И самое главное

Ребенку не нужны идеальные родители.

Ему нужны взрослые, рядом с которыми он постепенно может сформировать ощущение:

"Я имею право ошибаться";

"Я могу чего-то не знать";

"Я могу быть не лучшим";

"Я могу не нравиться всем";

"И все равно я имею ценность".

Именно это и является одной из самых прочных основ здоровой самооценки.