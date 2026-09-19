Безответственность и обесценивание: психолог Краснихина назвала типы партнеров, с которыми сложно строить отношения

Человек, который не берет ответственности за свою жизнь

По словам психолога, такой партнер постоянно находит виновных в своих проблемах: обстоятельства, коллег, родителей или бывших партнеров.

"Если человек не готов признавать свою ответственность, ему сложно меняться и развиваться в отношениях", - говорит эксперт.

Человек, обесценивающий чувство партнера

Еще один тип поведения, на который обращает внимание Краснихина, это обесценивание чувств другого человека.

"Фразы типа "Ты все придумываешь", "Не преувеличивай" или "Ты слишком чувствительна" постепенно разрушают доверие и эмоциональную близость", - пояснила Юлия.

Психолог отмечает, что в здоровых отношениях чувства партнера не высмеиваются и не игнорируются.

Человек, который не готов к диалогу

В любых отношениях случаются трудности. Но если партнер избегает разговоров, отказывается обсуждать проблемы или каждый раз закрывается от контакта, разрешать конфликты становится почти невозможно.

"В любых отношениях случаются трудности. Но если партнер избегает разговоров, отказывается обсуждать проблемы или каждый раз закрывается от контакта, разрешать конфликты становится почти невозможно", - считает психолог.

Краснихина также подчеркивает, что людей не стоит делить на "хороших" и "плохих". В то же время существуют модели поведения, которые делают построение здоровых и счастливых отношений очень сложным.

"И главный вопрос заключается не в том, изменится ли партнер, а в том, готов ли он признавать проблему и работать над собой", - говорит Юлия.

По словам психолога, люди меняются не тогда, когда этого хочет партнер, а когда сами видят проблему и готовы брать ответственность за изменения.