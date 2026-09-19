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Корисне 19 вересня 2026, 17:28

Безвідповідальність і знецінення: психолог Красніхіна назвала типи партнерів, з якими складно будувати стосунки

Психологиня пояснила, які риси партнера можуть ускладнювати здорові та рівноправні стосунки
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler Юлія Красніхіна Юлія Красніхіна Експерт психолог
З якими типами партнерів може бути складно побудувати гармонійні стосунки (фото: Styler)
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Коли ми закохані, нам хочеться вірити, що з часом партнер зміниться та стане уважнішим, відповідальнішим або готовим до серйозних стосунків. Проте проблема не завжди полягає у тимчасових труднощах - іноді йдеться про стійкі моделі поведінки, які можуть серйозно заважати побудові здорових стосунків.

Про те, на які типи поведінки варто звернути увагу, ексклюзивно для Styler розповіла психолог Юлія Красніхіна.

Людина, яка не бере відповідальності за своє життя

За словами психолога, такий партнер постійно знаходить винних у своїх проблемах: обставини, колег, батьків або колишніх партнерів.

"Якщо людина не готова визнавати власну відповідальність, їй складно змінюватися і розвиватися у стосунках", - каже експерт.

Людина, яка знецінює почуття партнера

Ще один тип поведінки, на який звертає увагу Красніхіна, це знецінення почуттів іншої людини.

"Фрази на кшталт "Ти все вигадуєш", "Не перебільшуй" або "Ти занадто чутлива" поступово руйнують довіру та емоційну близькість", - пояснила Юлія.

Психолог наголошує, що у здорових стосунках почуття партнера не висміюються й не ігноруються.

Людина, яка не готова до діалогу

У будь-яких стосунках трапляються труднощі. Але якщо партнер уникає розмов, відмовляється обговорювати проблеми або щоразу закривається від контакту, вирішувати конфлікти стає майже неможливо.

"У будь-яких стосунках трапляються труднощі. Але якщо партнер уникає розмов, відмовляється обговорювати проблеми або щоразу закривається від контакту, вирішувати конфлікти стає майже неможливо", - вважає психолог.

Красніхіна також підкреслює, що людей не варто ділити на "хороших" і "поганих". Водночас існують моделі поведінки, які роблять побудову здорових і щасливих стосунків надзвичайно складною.

"І головне питання полягає не в тому, чи зміниться партнер, а в тому, чи готовий він визнавати проблему й працювати над собою", - каже Юлія.

За словами психолога, люди змінюються не тоді, коли цього хоче партнер, а тоді, коли самі бачать проблему й готові брати відповідальність за зміни.

Раніше ми розповідали про те, які фрази батьків здатні негативно вплинути на самооцінку дитини.

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