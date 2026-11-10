Можно ли получать пенсию умершего супруга: в ПФУ объяснили условия

Хто має право на пенсію померлого чоловіка або дружини

В Україні після смерті одного з подружжя інший може оформити пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Проте саме перебування у шлюбі не гарантує призначення виплат.

Як пояснює Пенсійний фонд України, право на таку пенсію мають непрацездатні члени сім'ї померлого годувальника, які перебували на його утриманні. Закон також передбачає окремі випадки, коли виплату можуть призначити без підтвердження попереднього утримання.

Зокрема, на пенсію можуть претендувати чоловік або дружина, якщо вони:

досягли встановленого законодавством пенсійного віку;

мають інвалідність;

втратили джерело засобів до існування, навіть якщо раніше не перебували на утриманні померлого, за умови відповідності іншим вимогам закону.

Окремі правила діють для людей, які доглядають за малолітніми дітьми.

Чоловік або дружина померлого можуть отримувати пенсію незалежно від віку та працездатності, якщо не працюють і доглядають за дитиною померлого годувальника до досягнення нею восьми років.

Для призначення пенсії також враховують страховий стаж померлого. Його необхідна тривалість залежить від віку людини на момент смерті.

Але якщо померлий уже був пенсіонером, пенсію у зв'язку з втратою годувальника можуть призначити незалежно від тривалості його страхового стажу.

Чи можна перейти з власної пенсії на пенсію померлого

Якщо людина вже отримує пенсію за віком, вона може перейти на пенсію у зв'язку з втратою годувальника за наявності відповідного права. Але важливо розуміти, що йдеться не про отримання повної пенсії померлого чоловіка або дружини.

За загальними правилами пенсійного законодавства, якщо людина має право на кілька видів пенсій, вона може отримувати лише одну з них за власним вибором.

Тобто одночасно отримувати власну пенсію за віком та пенсію у зв'язку з втратою годувальника зазвичай не можна.

Перед оформленням переходу варто звернутися до Пенсійного фонду та дізнатися, який розмір нової виплати буде призначено. Це допоможе визначити, чи буде зміна виду пенсії фінансово вигідною.

Який розмір пенсії можна отримати після смерті чоловіка або дружини

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника залежить від пенсії за віком, розрахованої для померлого, та кількості непрацездатних членів сім'ї, які мають право на виплати.

Законодавство передбачає:

50% пенсії за віком померлого - для одного непрацездатного члена сім'ї;

100% пенсії за віком померлого - для двох або більше непрацездатних членів сім'ї. Цю суму розподіляють між ними порівну.

Наприклад, якщо розрахована пенсія за віком померлого становить 10 000 гривень, одному непрацездатному члену сім'ї можуть призначити 5 000 гривень.

Якщо право на виплату мають двоє членів сім'ї, загальна сума становитиме 10 000 гривень, тобто по 5 000 гривень кожному.

Це умовний приклад без урахування можливих доплат, мінімальних гарантій та інших особливостей індивідуального розрахунку.

Також законодавство встановлює мінімальні гарантії для пенсій у зв'язку з втратою годувальника. Їхній розмір залежить від кількості непрацездатних членів сім'ї та прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Які документи потрібно підготувати

Щоб оформити пенсію у зв'язку з втратою годувальника, необхідно подати заяву та документи, які підтверджують право на виплату.

Відповідно до інформації, оприлюдненої в Дії, для призначення пенсії потрібно підготувати документи, що посвідчують особу та підтверджують обставини, необхідні для отримання допомоги.

Основний перелік включає:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про смерть чоловіка або дружини;

свідоцтво про шлюб;

документи про перебування на утриманні померлого, якщо вони необхідні;

документи про страховий стаж померлого, якщо відповідні відомості відсутні в реєстрах.

За певних обставин можуть знадобитися додаткові документи, наприклад підтвердження інвалідності або догляду за дитиною.

Подати заяву можна особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду або онлайн через вебпортал електронних послуг.

Для українців, які тимчасово проживають за кордоном, також передбачена можливість подання документів поштою відповідно до встановленого порядку.

Коли потрібно звернутися за пенсією

Дата звернення має важливе значення, адже від неї залежить, з якого моменту призначать виплати.

Якщо подати заяву протягом 12 місяців із дня смерті годувальника, пенсію призначають із дня, що настає після дати його смерті. Якщо звернутися пізніше, виплату призначають із дня звернення.

Наприклад, якщо чоловік помер у січні, а дружина звернулася по пенсію в листопаді того самого року, за наявності права на виплату її можуть призначити з дня, наступного після смерті чоловіка.

Але якщо заяву подати після завершення 12-місячного строку, виплати за попередній період за цим правилом не нараховуватимуть.

Пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначають на період, протягом якого член сім'ї вважається непрацездатним. Для осіб, які досягли пенсійного віку та відповідають законодавчим вимогам, вона може бути довічною.

Чи можна отримати пенсію, яку померлий не встиг забрати

Окрім пенсії у зв'язку з втратою годувальника, родичі можуть мати право на недоотриману пенсію померлого. Це кошти, які належали пенсіонеру за життя, але він не встиг їх отримати до смерті.

Йдеться про іншу виплату, яка не є щомісячною пенсією у зв'язку з втратою годувальника.

Право на такі гроші мають члени сім'ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, а також непрацездатні члени сім'ї, які перебували на його утриманні, незалежно від спільного проживання.

Для отримання коштів членам сім'ї необхідно звернутися протягом шести місяців із дня відкриття спадщини.

Якщо відповідні особи не звернулися за виплатою у встановлений строк або їх немає, недоотримана пенсія входить до складу спадщини.

Тому після смерті чоловіка або дружини варто окремо перевірити право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника та на отримання невиплачених пенсійних коштів.

Обидві виплати мають різні правила оформлення, а своєчасне звернення допоможе уникнути втрати належних за законом грошей. перекалди нарос