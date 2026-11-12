Почему кухонный нож быстро тупится: правила мойки, использования и хранения

Почему кухонные ножи быстро тупятся

Даже при обычном использовании нож постепенно изнашивается. Но некоторые действия могут значительно ускорять этот процесс.

Согласно рекомендациям швейцарского производителя Victorinox, на состояние лезвия влияют материал разделочной доски, способ мытья и условия хранения.

Например, если нож регулярно контактирует с очень твердыми поверхностями, его тонкая режущая кромка может быстрее деформироваться или изнашиваться. А при неправильном хранении лезвие может повреждаться из-за столкновения с другими металлическими предметами.

Поэтому даже дорогой нож нуждается в правильном уходе.

Какие разделочные доски могут быстрее затуплять ножи

Одна из распространенных причин преждевременного затупления - использование слишком твердых поверхностей для нарезки продуктов.

В рекомендациях ZWILLING по уходу за ножами отмечается, что стекло, фарфор и металл могут быстро затуплять лезвия.

Такие материалы практически не поддаются давлению ножа. Из-за этого режущая кромка испытывает большую нагрузку при каждом контакте с поверхностью.

Для ежедневного использования лучше выбирать:

Деревянные доски с ровной поверхностью.

Пластиковые доски, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами.

Доски, которые не скользят во время нарезки.

Стеклянные и каменные доски можно использовать для подачи еды, но для регулярной нарезки они не лучший выбор.

Есть еще одна привычка, которая влияет на остроту ножа. После нарезки овощей многие сгребают кусочки с доски острой стороной лезвия.

В Victorinox советуют переворачивать нож и использовать для этого его обух - тупую верхнюю часть. Это помогает избежать лишнего трения режущей кромки о доску.

Почему ножи лучше не мыть в посудомоечной машине

Некоторые производители разрешают мыть отдельные модели ножей в посудомоечной машине. Но даже в таких случаях ручное мытье часто остается лучшим способом ухода.

Как объясняет ZWILLING, во время такого мытья на нож могут воздействовать сразу несколько факторов:

Высокая температура воды.

Агрессивные компоненты моющих средств.

Длительный контакт с влагой.

Удары о другие столовые приборы во время цикла мытья.

Наибольшую опасность для остроты представляют механические контакты, которые могут повреждать режущую кромку. Моющие средства и влага также способны негативно влиять на поверхность стали и материал рукоятки.

Особенно осторожно нужно обращаться с ножами, у которых деревянные рукоятки. Их не рекомендуют мыть в посудомоечной машине, поскольку длительное воздействие влаги и температуры может повредить древесину.

Как правильно мыть кухонный нож

Специалисты WÜSTHOF рекомендуют очищать ножи вручную сразу после использования.

Для этого достаточно теплой воды, небольшого количества мягкого средства для мытья посуды и обычной губки.

Чтобы не повредить нож, стоит соблюдать несколько правил:

Не использовать металлические губки и абразивные средства.

Не оставлять нож надолго в воде или наполненной раковине.

Не откладывать мытье после контакта с кислыми или солеными продуктами.

После очистки сразу вытирать лезвие насухо мягким полотенцем.

Во время мытья нужно держать нож за рукоятку и осторожно очищать боковые поверхности лезвия, не проводя пальцами вдоль острой кромки.

Отдельного внимания требуют остатки лимонного сока, помидоров и других кислых продуктов. Если они долго остаются на стали, могут появляться пятна или следы коррозии.

Важно понимать, что коррозия и затупление - разные виды повреждений. Но оба могут негативно влиять на состояние ножа.

Где хранить ножи, чтобы они дольше оставались острыми

Еще одна распространенная ошибка - складывать кухонные ножи в один ящик вместе с вилками, ложками и другими металлическими приборами.

Когда предметы постоянно контактируют между собой, режущая кромка ножа может повреждаться.

В Victorinox советуют использовать специальные системы хранения, которые защищают лезвия от случайных ударов.

Для этого подойдут:

Подставка для ножей с отдельными отделениями.

Специальный органайзер для кухонного ящика.

Защитные чехлы для лезвий.

Магнитный держатель, установленный в безопасном месте.

Если используете магнитную планку, нож нужно осторожно прикладывать к ней и снимать, не царапая режущей кромкой металлическую поверхность.

Также не стоит убирать на хранение влажный нож. Перед этим лезвие и рукоятка должны полностью высохнуть.