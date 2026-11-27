Почему окисляются клеммы аккумулятора

Белый, голубой или зеленоватый налет вокруг контактов аккумулятора - это признак коррозии. Она возникает вследствие химических реакций с участием металла, испарений электролита и газов, выделяемых при работе батареи.

Как объясняют Interstate Batteries, водород и испарения электролита могут оседать на металлических контактах и вызвать появление налета. Его цвет зависит от металла, из которого изготовлены клеммы и зажимы.

Окисление может усиливаться по нескольким причинам:

Повреждение корпуса аккумулятора. Из-за трещин или негерметичности электролит может попадать на контакты;

Из-за трещин или негерметичности электролит может попадать на контакты; Проблемы с подзарядкой. Неисправный генератор или регулятор напряжения может привести к перезарядке батареи;

Неисправный генератор или регулятор напряжения может привести к перезарядке батареи; Высокая температура. Жара ускоряет износ аккумулятора и может усиливать испарение;

Жара ускоряет износ аккумулятора и может усиливать испарение; Плохой контакт. Неплотно закрепленные зажимы также могут способствовать проблемам подключения батареи.

Чем опасен налет на контактах

Коррозия усугубляет электрический контакт между аккумулятором и проводами автомобиля. Поэтому ток проходит хуже, а запуск двигателя может усложниться.

Водитель может заметить следующие признаки:

стартер медленно прокручивает двигатель;

автомобиль тяжело заводится или не запускается;

фары и другие электроприборы работают нестабильно.

Такие симптомы могут свидетельствовать не только о загрязненных контактах, но и о разряженном или изношенном аккумуляторе. Поэтому после очистки рекомендуется проверить состояние батареи, особенно если проблемы с запуском не исчезли.

Как почистить клеммы аккумулятора

Для очищения понадобятся пищевая сода, вода, небольшая щетка, чистая тряпка, защитные перчатки и очки. Также можно использовать специальную щетку для аккумуляторных контактов.

Перед работой выключите двигатель и зажигание и дождитесь, пока моторный отсек остынет. Работать нужно в хорошо проветриваемом месте. Нельзя курить, использовать открытое пламя или допускать появление искр: во время работы аккумулятора может выделяться взрывоопасный водород.

Очищайте контакты в следующем порядке:

Отсоедините клеммы. Сначала снимите минусовую, а затем плюсовую клемму. Не пытайтесь насильно сорвать зажимы с контактов;

Сначала снимите минусовую, а затем плюсовую клемму. Не пытайтесь насильно сорвать зажимы с контактов; Приготовьте раствор. Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды до образования пасты;

Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды до образования пасты; Удалите налет. Нанесите смесь на загрязненные участки щеткой и аккуратно почистите контакты и внутреннюю поверхность зажимов;

Нанесите смесь на загрязненные участки щеткой и аккуратно почистите контакты и внутреннюю поверхность зажимов; Удалите остатки соды. Протрите поверхности влажной тряпкой. Не допускайте попадания воды внутрь аккумулятора или вентиляционных отверстий;

Протрите поверхности влажной тряпкой. Не допускайте попадания воды внутрь аккумулятора или вентиляционных отверстий; Высушите контакты. Перед подключением убедитесь, что все поверхности полностью сухие;

Перед подключением убедитесь, что все поверхности полностью сухие; Подключите аккумулятор. Сначала установите плюсовую клемму, а затем минусовую.

Обратите внимание, что в рекомендациях Interstate Batteries отмечают необходимость наносить раствор только на загрязненные участки, а не заливать им аккумулятор.

Если автомобиль имеет систему старт-стоп или сложную электронику, перед отсоединением батареи проверьте инструкцию производителя. Для некоторых моделей требуется специальная процедура, а после подключения могут потребоваться дополнительные настройки.

Как защитить клеммы от повторного окисления

После очистки можно нанести на наружные поверхности контактов специальное защитное средство для аккумуляторных клемм. Он помогает замедлить возникновение коррозии. В то же время, важно не наносить его между металлическими контактными поверхностями: зажим должен плотно прилегать к полюсу аккумулятора.

Также советуем регулярно осматривать батарею и следить, надежно ли закреплены зажимы. Если налет быстро появляется снова, корпус аккумулятора поврежден или автомобиль продолжает плохо заводиться, нужна диагностика на СТО.

В этом случае мастер проверит состояние батареи, генератор и напряжение зарядки. Именно очистка контактов не устранит неисправность, если причина коррозии заключается в проблемах с зарядной системой.