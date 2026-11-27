Чому окислюються клеми акумулятора

Білий, блакитний або зеленуватий наліт навколо контактів акумулятора - це ознака корозії. Вона виникає внаслідок хімічних реакцій за участю металу, випарів електроліту та газів, які виділяються під час роботи батареї.

Як пояснюють Interstate Batteries, водень і випари електроліту можуть осідати на металевих контактах і спричиняти появу нальоту. Його колір залежить від металу, з якого виготовлені клеми та затискачі.

Окислення може посилюватися з кількох причин:

Пошкодження корпусу акумулятора. Через тріщини або негерметичність електроліт може потрапляти на контакти;

Через тріщини або негерметичність електроліт може потрапляти на контакти; Проблеми із заряджанням. Несправний генератор або регулятор напруги може призводити до перезаряджання батареї;

Несправний генератор або регулятор напруги може призводити до перезаряджання батареї; Висока температура. Спека прискорює зношування акумулятора та може посилювати випаровування;

Спека прискорює зношування акумулятора та може посилювати випаровування; Поганий контакт. Нещільно закріплені затискачі також можуть сприяти проблемам із підключенням батареї.

Чим небезпечний наліт на контактах

Корозія погіршує електричний контакт між акумулятором і проводами автомобіля. Через це струм проходить гірше, а запуск двигуна може ускладнитися.

Водій може помітити такі ознаки:

стартер повільно прокручує двигун;

автомобіль важко заводиться або не запускається;

фари та інші електроприлади працюють нестабільно.

Такі симптоми можуть свідчити не лише про забруднені контакти, а й про розряджений або зношений акумулятор. Тому після очищення радимо перевірити стан батареї, особливо якщо проблеми із запуском не зникли.

Як почистити клеми акумулятора

Для очищення знадобляться харчова сода, вода, невелика щітка, чиста ганчірка, захисні рукавички й окуляри. Також можна скористатися спеціальною щіткою для акумуляторних контактів.

Перед роботою вимкніть двигун і запалювання та дочекайтеся, поки моторний відсік охолоне. Працювати потрібно в добре провітрюваному місці. Не можна курити, використовувати відкрите полум'я або допускати появу іскор: під час роботи акумулятора може виділятися вибухонебезпечний водень.

Очищуйте контакти в такій послідовності:

Від'єднайте клеми. Спочатку зніміть мінусову, а потім плюсову клему. Не намагайтеся силоміць зірвати затискачі з контактів;

Спочатку зніміть мінусову, а потім плюсову клему. Не намагайтеся силоміць зірвати затискачі з контактів; Приготуйте розчин. Змішайте харчову соду з невеликою кількістю води до утворення пасти;

Змішайте харчову соду з невеликою кількістю води до утворення пасти; Видаліть наліт. Нанесіть суміш на забруднені ділянки щіткою та обережно почистьте контакти й внутрішню поверхню затискачів;

Нанесіть суміш на забруднені ділянки щіткою та обережно почистьте контакти й внутрішню поверхню затискачів; Приберіть залишки соди. Протріть поверхні вологою ганчіркою. Не допускайте потрапляння води всередину акумулятора або його вентиляційних отворів;

Протріть поверхні вологою ганчіркою. Не допускайте потрапляння води всередину акумулятора або його вентиляційних отворів; Висушіть контакти. Перед підключенням переконайтеся, що всі поверхні повністю сухі;

Перед підключенням переконайтеся, що всі поверхні повністю сухі; Під'єднайте акумулятор. Спочатку встановіть плюсову клему, а потім мінусову.

Зверніть увагу, що в рекомендаціях Interstate Batteries, наголошують на потребі наносити розчин лише на забруднені ділянки, а не заливати ним акумулятор.

Якщо автомобіль має систему старт-стоп або складну електроніку, перед від'єднанням батареї перевірте інструкцію виробника. Для деяких моделей потрібна спеціальна процедура, а після підключення можуть знадобитися додаткові налаштування.

Як захистити клеми від повторного окислення

Після очищення можна нанести на зовнішні поверхні контактів спеціальний захисний засіб для акумуляторних клем. Він допомагає сповільнити появу корозії. Водночас важливо не наносити його між металевими контактними поверхнями: затискач має щільно прилягати до полюса акумулятора.

Також радимо регулярно оглядати батарею та стежити, чи надійно закріплені затискачі. Якщо наліт швидко з'являється знову, корпус акумулятора пошкоджений або автомобіль продовжує погано заводитися, потрібна все ж діагностика на СТО.

У такому разі майстер перевірить стан батареї, генератор і напругу заряджання. Саме очищення контактів не усуне несправність, якщо ж причина корозії полягає в проблемах із зарядною системою.