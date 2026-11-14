Как укрывать розы на зиму: ошибки, из-за которых загнивают побеги

Почему розы выпревают под укрытием

Согласно рекомендациям Университета Иллинойса, главная цель защиты роз в холодный сезон - поддерживать стабильные температурные условия и предотвращать частое замерзание и оттаивание.

Особого внимания требуют чайно-гибридные розы, флорибунды и другие менее зимостойкие сорта. При этом некоторые выносливые кустовые розы способны зимовать без дополнительного утепления.

Ошибка №1. Утеплять розы слишком рано

Желание защитить растения от первых осенних заморозков нередко приводит к преждевременному утеплению.

Если температура воздуха еще долгое время остается плюсовой, под плотным укрытием могут накапливаться тепло и влага. Это мешает растениям постепенно переходить в состояние зимнего покоя.

Специалисты University of Illinois Extension рекомендуют не спешить с утеплением. Сначала розы должны пройти естественную закалку после более сильных осенних заморозков.

Что необходимо учитывать:

Не ориентируйтесь только на календарную дату.

Следите за прогнозом погоды и температурой почвы.

Не накрывайте кусты герметичными материалами во время теплой осени.

Учитывайте зимостойкость сорта и климат своего региона.

Для выносливых сортов дополнительная защита может вообще не понадобиться.

Ошибка №2. Плотно обматывать кусты полиэтиленом

Полиэтиленовая пленка плохо пропускает водяной пар. Если обернуть ею розу без вентиляции, внутри может накапливаться конденсат.

В солнечные дни температура под пленкой повышается, а ночью резко падает. Такие колебания создают дополнительную нагрузку на растение.

Британское Королевское садоводческое общество (RHS) объясняет, что садовое агроволокно благодаря своей пористой структуре значительно меньше подвержено перегреву и накоплению влаги, чем полиэтиленовые покрытия.

Для защиты роз можно использовать:

Белое воздухопроницаемое агроволокно.

Каркасные конструкции, которые не прижимают материал к побегам.

Подходящие материалы для утепления основания куста.

При этом даже агроволокно не стоит оставлять без проверки на протяжении всей зимы, особенно если погода часто меняется.

Ошибка №3. Оставлять мокрые листья под укрытием

Опавшие листья и отмершие части растений могут сохранять возбудителей грибковых заболеваний. Если такие остатки находятся во влажной среде без достаточной циркуляции воздуха, риск заражения побегов повышается.

Как объясняют специалисты Университета Иллинойса, для профилактики заболеваний роз важно удалять пораженные побеги и обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха.

Перед зимовкой необходимо:

Убрать опавшие листья, особенно если летом розы болели.

Удалить сухие, сломанные и явно пораженные побеги.

Не оставлять мокрые растительные остатки у основания куста.

Очистить почву вокруг розы от остатков больных растений.

Но сильную формирующую обрезку осенью проводить без необходимости не стоит. Для многих групп роз основную обрезку лучше оставить на весну.

Ошибка №4. Использовать слишком влажный материал для окучивания

Окучивание основания куста помогает защитить место прививки и нижнюю часть побегов от сильных морозов. Но материал должен быть рыхлым и хорошо дренированным. Если вокруг розы образуется плотная мокрая масса, это может ухудшить условия зимовки.

В рекомендациях University of Illinois Extension отмечается, что для окучивания можно использовать смесь рыхлой почвы и компоста. Важно, чтобы она не задерживала избыток воды. Также специалисты советуют не сгребать землю непосредственно от корней розы, поскольку это может повредить корневую систему.

Не следует использовать для утепления свежий навоз, мокрую траву или материалы, которые быстро слеживаются.

Ошибка №5. Не проветривать розы во время оттепелей

Во время продолжительного потепления под защитным материалом накапливаются тепло и влага. Особенно это касается конструкций с недостаточной вентиляцией.

Согласно советам Королевского садоводческого общества, во время длительных периодов очень мягкой погоды защитные покрытия стоит снимать, чтобы предотвратить выпревание и возможное загнивание растений. Если похолодание возвращается, защиту можно установить снова.

Для роз это означает, что во время оттепелей необходимо проверять состояние кустов и при необходимости обеспечивать проветривание.

Как понять, что роза пострадала от избыточной влаги

Первые признаки проблем часто становятся заметными в конце зимы или после снятия защитного материала.

На повреждения могут указывать:

Почернение отдельных побегов.

Мягкие или водянистые участки коры.

Появление плесени на отмерших растительных остатках.

Бурые пятна на стеблях.

Отмирание отдельных ветвей.

Но эти симптомы не всегда свидетельствуют именно о выпревании.

Например, Университет Иллинойса описывает грибковые поражения побегов роз, которые могут проявляться бурыми, овальными или вдавленными пятнами. Такие повреждения иногда путают с последствиями морозов.

Поэтому перед обрезкой важно оценить состояние тканей и не удалять здоровые части растения без необходимости.

Когда правильно открывать розы весной

Оставлять розы под плотным защитным материалом после наступления устойчивого тепла нежелательно. Повышение температуры может стимулировать преждевременный рост побегов, которые впоследствии пострадают от возвращения морозов.

Согласно рекомендациям Университета Миннесоты, зимнюю мульчу с многолетних растений стоит убирать весной по мере оттаивания, чтобы снизить риск загнивания и грибковых проблем. Для роз сроки снятия защиты также зависят от погоды и зимостойкости сорта.

Практический порядок действий:

Проверьте прогноз температуры на ближайшие дни. Во время потепления начните проветривать кусты. Постепенно увеличивайте доступ воздуха к растению. Уберите утепляющие материалы, когда минует угроза сильных морозов. Осмотрите побеги и удалите отмершие или больные части.

Не стоит резко открывать кусты в солнечный день после длительного пребывания под укрытием. Постепенная адаптация поможет уменьшить стресс для растения.

Что делать, если роза уже почернела

Если после зимовки часть побегов потемнела, не спешите выкорчевывать весь куст. Сначала проверьте, остались ли живые ткани. Под корой здорового побега обычно можно увидеть зеленоватый слой.

Когда минует угроза сильных морозов, необходимо:

Удалить полностью сухие и отмершие побеги.

Обрезать пораженные грибковой инфекцией части до здоровой ткани.

Использовать чистый и острый секатор.

Убрать больные растительные остатки.

Следить за появлением новых почек.

В материале Университета Миннесоты подчеркивается, что осенний уход за розами должен быть направлен прежде всего на подготовку к зимнему покою, а не на сильную обрезку. Основное формирование кустов целесообразно проводить весной.

Если основание розы осталось живым, растение может восстановиться даже после значительного повреждения надземной части.