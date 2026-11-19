Почему шерстяной свитер колется

Главная причина кроется не в качестве свитера, а в толщине шерстяных волокон. Чем они грубее, тем сильнее могут раздражать кожу.

Представьте десятки маленьких волосков, кончики которых выступают с поверхности свитера. Когда ткань касается тела, эти кончики давят на кожу. Тонкие волокна легко изгибаются, в то время как толще остаются жесткими и могут вызвать чувство покалывания.

В научном обзоре Acta Dermato-Venereologica , исследователи установили, что раздражение чаще всего связано с волокнами диаметром от 30-32 микрометров. Микрометр - это одна тысячная миллиметра.

Именно поэтому два свитера из 100% шерсти могут совершенно по-разному ощущаться на теле.

Большое значение имеет и способ изготовления ткани. Исследование, опубликованное в Emerald показало, что на колючесть влияют не только толщина волокон, но и структура вязания. В частности, некоторые виды рельефного трикотажа могут сильнее раздражать кожу.

При этом покалывание не обязательно свидетельствует об аллергии. Обычно это механическая реакция кожи на контакт с жесткими волокнами, хотя индивидуальная чувствительность к компонентам одежды возможна.

Как сделать шерстяной свитер более мягким

Полностью изменить структуру грубой шерсти на дому невозможно. Однако правильная стирка и уход помогут избавиться от остатков моющих средств, сохранить эластичность ткани и в некоторых случаях сделать свитер более приятным на ощупь.

Выстирайте свитер специальным средством для шерсти

Обычный порошок не всегда подходит для натуральной шерсти. Агрессивные компоненты могут повреждать волокна, а остатки средства после недостаточного полоскания усугублять ощущение от ткани.

Woolmark рекомендует использовать мягкие средства с нейтральным уровнем кислотности. В то же время следует избегать отбеливателей и порошков с ферментами.

Если на этикетке разрешена ручная стирка, попробуйте:

Налейте в таз прохладную или теплую воду, примерно 30 градусов, если это позволяет этикетка. Добавьте небольшое количество специального шерстного средства в соответствии с инструкцией. Окуньте свитер в воду примерно на 10 минут. Осторожно прополощите его, не растирая и не выкручивая ткань. Аккуратно удалите лишнюю воду и разложите свитер на сухом полотенце.

Если свитер можно стирать в машинке, выбирайте специальную программу для шерсти. Если же производитель разрешает только химчистку, экспериментировать с домашней стиркой не стоит.

Осторожно используйте кондиционер для тканей.

Кондиционер для белья может изменить тактильные свойства шерсти, но использовать его нужно очень умеренно.

В рекомендациях Woolmark указано, что средства смягчения можно добавлять во время последнего полоскания. В то же время, их избыток способен усилить образование колтунцев, поскольку волокна легче перемещаются на поверхность ткани.

Поэтому лучше выбирать средство, совместимое с шерстью, соблюдать дозировку производителя и не использовать его, если это запрещает этикетка.

Популярный совет замачивать свитер в кондиционере для волос не имеет столь же надежного подтверждения эффективности. К тому же, даже после такой обработки толщина шерстяных волокон не изменится.

Правильно высушите свитер

Способ сушки важен не меньше, чем сама стирка.

Не стоит класть мокрый шерстяной свитер на батарею, вешать его на горячую сушилку или оставлять под прямыми солнечными лучами.

Специалисты Woolmark советуют сушить трикотаж горизонтально, вдали от источников прямого тепла.

Расправьте свитер на полотенце, придайте ему начальную форму и оставьте до полного высыхания. Это поможет избежать растяжения и деформации.

Помогают морозилка и уксус

В домашних советах часто можно встретить рекомендации положить шерстяной свитер в морозильную камеру или замочить в воде с уксусом.

Однако убедительных научных доказательств, что замораживание способно надолго лишить шерсть колючести, нет. Низкая температура не изменяет диаметр жестких волокон, раздражающих кожу.

Уксус также не следует считать универсальным средством для смягчения. Даже если после обработки ткань будет казаться более приятной, это не значит, что изменилась ее природная структура.

Самое безопасное решение - следовать инструкциям производителя и использовать средства, предназначенные именно для ухода за шерстью.

Что делать, если свитер все равно колется

Бывает, что даже после деликатной стирки шерстяная одежда продолжает раздражать кожу. Скорее всего, проблема заключается в естественной жесткости волокон, а не в неправильном уходе.

В таком случае самое простое решение - одевать под свитер тонкий хлопковый лонгслив или футболку с длинными рукавами. Это создаст дополнительный слой между шерстью и кожей.

Особое внимание следует уделять воротнику и манжетам. Там свитер часто плотно прилегает к телу, поэтому колючесть может ощущаться сильнее.

Если же одежда вызывает выраженное покраснение, сыпь или стойкий зуд, лучше прекратить его носить до выяснения причины.

Какую шерсть выбирать, чтобы свитер не кололся

Если кожа чувствительна к шерстяным вещам, при следующей покупке следует обращать внимание не только на склад, но и на тонкость волокон.

Одним из наиболее комфортных вариантов для непосредственного контакта с кожей может быть тонкая мериносовая шерсть.

В исследовании British Journal of Dermatology отмечено, что шерстяные ткани со средним диаметром волокон менее 19–21 микрометр обычно не вызывают ощутимого покалывания.

Однако надпись Merino на этикетке сама по себе не гарантирует, что свитер будет абсолютно мягким. Значение имеет конкретная толщина шерсти, отделка волокон и структура холста.

Поэтому перед покупкой следует приложить свитер к внутренней части предплечья или шеи на несколько минут. Если уже во время примерки появляется неприятное покалывание, рассчитывать на то, что после нескольких стирок она полностью исчезнет, не следует.