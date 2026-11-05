Цены на продукты в ноябре 2026: где дешевле покупать гречку, яйца и молоко

Для сравнения выбирали самые доступные из найденных товаров в каждой категории, учитывая фасовку и акционные скидки. Цены указаны без учета стоимости доставки и персональных скидок. Продукты могут отличаться по производителю и характеристикам.

Цены на продукты в супермаркетах по состоянию на 5 ноября (коллаж: Styler)

Хлеб

При сравнении цен на хлеб учитывали стоимость готовой упаковки, а не цену за 100 граммов выпечки. Среди выбранных предложений оказались ржаной хлеб, батон, тостовый и бездрожжевой хлеб.

Самые доступные из найденных вариантов:

"Сільпо": хлеб "Добрий" Традиционный ржаной, половина нарезанная, 300 г - 15,59 грн .

Novus: батон Marka Promo, половина нарезанная, 225 г - 19,08 грн .

АТБ: хлеб "Кристинопіль Хліб" Тостовый нежный, 300 г - 24,80 грн .

"Ашан": хлеб "Формула Смаку" Полезный бездрожжевой нарезанный, 300 г - 30,80 грн.

Гречка

Для сравнения гречки выбрали предложения из расчета на один килограмм.

Цены в супермаркетах:

"Сільпо": гречневая крупа "Премія" ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 54,99 грн по акции, обычная цена - 64,99 грн.

Novus: гречневая крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн .

АТБ: гречневая крупа "Розумний вибір", 1 кг - 85,90 грн .

"Ашан": гречневая крупа ядрица весовая, 1 кг - 98,70 грн.

Яйца

Для сравнения выбрали упаковки по 10 куриных яиц.

Среди проверенных предложений:

Novus: куриные яйца Marka Promo первой категории, 10 шт. - 58,99 грн .

"Ашан": куриные яйца Auchan первой категории, 10 шт. - 62,90 грн .

"Сільпо": куриные яйца "Ситий двір" второй категории, 10 шт. - 62,99 грн .

АТБ: куриные яйца "Квочка" первой категории, 10 шт. - 68,90 грн по акции.

Молоко

Цены в супермаркетах:

АТБ: молоко "Своя лінія" - 39,90 грн .

"Сільпо": молоко "Рудь" - 43,69 грн .

"Ашан": молоко "Яготинське" - 44,90 грн по акции, обычная цена - 67,40 грн.

Novus: молоко "Яготинське" - 46,99 грн по акции, обычная цена - 61,99 грн.

Подсолнечное масло

Для сравнения подсолнечного масла выбрали бутылки объемом 500 мл.

Самые доступные предложения:

"Ашан": масло Auchan рафинированное, 500 мл - 49,40 грн .

АТБ: масло "Своя лінія" рафинированное, 500 мл - 53,13 грн .

Novus: масло "Щедрий Дар" рафинированное, 500 мл - 64,62 грн .

"Сільпо": масло "Щедрий Дар", 500 мл - 65,99 грн.

В каком супермаркете дешевле покупать продукты

Сравнение показало, что самые низкие цены на базовые продукты не сосредоточены в одной торговой сети.

Среди проверенных предложений:

"Сільпо" предлагает самые низкие цены на фасованный хлеб и гречку.

Novus предлагает самую дешевую упаковку из 10 куриных яиц.

АТБ предлагает самую низкую цену за упаковку молока.

"Ашан" предлагает самые дешевые 500 мл подсолнечного масла.

Наибольшую разницу в гривнах зафиксировали для гречки - 43,71 грн за килограмм. Для подсолнечного масла она составила 16,59 грн за 500 мл, для хлеба - 15,21 грн за упаковку, для яиц - 9,91 грн за десяток, а для молока - 7,09 грн за упаковку.

Перед покупкой стоит проверять цены в онлайн-каталогах, поскольку они могут отличаться в зависимости от города, выбранного магазина и даты заказа.