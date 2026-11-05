Ціни на продукти у листопаді 2026: де дешевше купувати гречку, яйця та молоко

Для порівняння обирали найдоступніші знайдені товари в кожній категорії, враховуючи фасування та акційні знижки. Ціни наведено без вартості доставки та персональних знижок. Продукти можуть відрізнятися за виробником та характеристиками.

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 5 листопада (колаж: Styler)

Хліб

Під час порівняння цін на хліб ми враховували вартість готової упаковки, а не ціну за 100 грамів випічки. Серед відібраних пропозицій опинилися житній хліб, батон, тостовий і бездріжджовий хліб.

Найдоступніші знайдені варіанти:

"Сільпо": хліб "Добрий" Традиційний житній, половина нарізана, 300 г - 15,59 грн .

Novus: батон Marka Promo, половина нарізана, 225 г - 19,08 грн .

АТБ: хліб "Кристинопіль Хліб" Тостовий ніжний, 300 г - 24,80 грн .

"Ашан": хліб "Формула Смаку" Корисний бездріжджовий нарізаний, 300 г - 30,80 грн.

Гречка

Для порівняння гречки обрали пропозиції з розрахунку на один кілограм.

Ціни в супермаркетах:

"Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 54,99 грн за акцією, звичайна ціна - 64,99 грн.

Novus: крупа гречана Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн .

АТБ: крупа гречана "Розумний вибір", 1 кг - 85,90 грн .

"Ашан": крупа гречана ядриця вагова, 1 кг - 98,70 грн.

Яйця

Для порівняння обрали упаковки по 10 курячих яєць.

Серед перевірених пропозицій:

Novus: яйця курячі Marka Promo першої категорії, 10 шт. - 58,99 грн .

"Ашан": яйця курячі Auchan першої категорії, 10 шт. - 62,90 грн .

"Сільпо": яйця курячі "Ситий двір" другої категорії, 10 шт. - 62,99 грн .

АТБ: яйця курячі "Квочка" першої категорії, 10 шт. - 68,90 грн за акцією.

Молоко

Ціни в супермаркетах:

АТБ: молоко "Своя лінія" - 39,90 грн .

"Сільпо": молоко "Рудь" - 43,69 грн .

"Ашан": молоко "Яготинське" - 44,90 грн за акцією, звичайна ціна - 67,40 грн.

Novus: молоко "Яготинське" - 46,99 грн за акцією, звичайна ціна - 61,99 грн.

Соняшникова олія

Для порівняння соняшникової олії обрали пляшки об'ємом 500 мл.

Найдоступніші пропозиції:

" Ашан": олія Auchan рафінована, 500 мл - 49,40 грн .

АТБ: олія "Своя лінія" рафінована, 500 мл - 53,13 грн .

Novus: олія "Щедрий Дар" рафінована, 500 мл - 64,62 грн .

"Сільпо": олія "Щедрий Дар", 500 мл - 65,99 грн.

У якому супермаркеті дешевше купувати продукти

Порівняння показало, що найнижчі ціни на базові продукти не зосереджені в одній торговельній мережі.

Серед перевірених пропозицій:

"Сільпо" має найнижчі ціни на фасований хліб і гречку.

Novus пропонує найдешевшу упаковку з 10 курячих яєць.

АТБ має найнижчу ціну за упаковку молока.

"Ашан" пропонує найдешевші 500 мл соняшникової олії.

Найбільшу різницю в гривнях зафіксували для гречки - 43,71 грн за кілограм. Для соняшникової олії вона становила 16,59 грн за 500 мл, для хліба - 15,21 грн за упаковку, для яєць - 9,91 грн за десяток, а для молока - 7,09 грн за упаковку.

Перед покупкою варто перевіряти ціни в онлайн-каталогах, оскільки вони можуть відрізнятися залежно від міста, обраного магазину та дати замовлення.