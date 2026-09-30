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Полезное 30 сентября 2026, 06:43

Изменятся ли ПДД с 1 октября: актуальные законы для водителей за городом и штрафы

Эти важные правила должен знать каждый водитель, который планирует поездки за пределами населенных пунктов
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Дневные ходовые огни делают автомобиль более заметным для других участников движения (фото: Styler)
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С 1 октября вопрос освещения автомобиля снова становится особенно актуальным для водителей, планирующих поездки за город. Однако требование включать дневные ходовые огни или, в их отсутствие, ближний свет фар действует не только с этой даты.

Styler объясняет, какие световые приборы нужно использовать вне населенных пунктов, где действует требование и сколько может стоить ее нарушение.

Нужно ли включать фары с 1 октября

Да, но не потому, что именно 1 октября 2026 года вступает в силу новая норма.
Ранее ПДД действительно предусматривали сезонное правило: дневные ходовые огни или ближний свет нужно было использовать за пределами населенных пунктов с 1 октября по 1 мая.

В то же время, в октябре 2023 года Кабинет Министров изменил пункт 9.8 Правил дорожного движения и убрал с него слова "с 1 октября по 1 мая". С тех пор это требование стало круглогодичным. Это прямо подтверждает и Патрульная полиция Украины.

То есть в 2026 году водитель должен соблюдать это правило и летом, и осенью, и зимой.

Какой свет нужно включать за городом

Пункт 9.8 ПДД предусматривает, что на механическом транспортном средстве, движущемся вне населенного пункта в светлое время суток, должны быть включены дневные ходовые огни.

Если же конструкцией автомобиля дневные ходовые огни не предусмотрены, водитель должен включить ближний свет фар.

К сведению читателей: дневные ходовые огни - это передние внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией автомобиля.

Поэтому просто ехать за городом с выключенным светом в солнечный день нельзя: хорошая видимость не отменяет требования ПДД.

А в населенном пункте днем фары нужны?

Именно это требование пункта 9.8 касается движения вне населенных пунктов.
То есть, если водитель едет по городу днем в нормальных условиях видимости, само правило об обязательных ДХВ за пределами населенных пунктов на него не распространяется.

В то же время в других ситуациях ПДД предусматривают использование внешних световых приборов, в частности при недостаточной видимости, в темное время суток и в других случаях, определенных правилами.

Какой штраф за выключенный свет

За нарушение правил использования внешними осветительными приборами предусмотрена ответственность по части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция составляет 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен. Такой же размер ответственности за это нарушение прямо указывает также и Патрульная полиция Украины.

Поэтому цифра 425 гривен, которую можно встретить в некоторых публикациях о правиле 1 октября, не соответствует размеру штрафа, указанному патрульными для нарушения правил использования внешних световых приборов.

Почему это правило действует круглый год

Отказ от сезонного периода был связан не с календарем, а с безопасностью.
В Патрульной полиции объясняли, что постоянное использование дневных ходовых огней помогает сделать автомобиль более заметным для других участников дорожного движения и способствовать уменьшению аварийности.

"Основная цель указанных изменений в ПДД - это уменьшение аварийности на улично-дорожной сети страны и предотвращение гибели и травмирования людей в ДТП. Свет фар - это дополнительная пассивная безопасность движения", - говорится в официальном сообщении на сайте патрульных.

Учитывая вышеизложенное, водителю не нужно каждую осень ждать 1 октября, чтобы вспомнить об этом требовании. (!) В 2026 году она уже давно является постоянной.

Что еще меняется для водителей в 2026 году

Кроме правил по свету, в 2026 году произошли и другие изменения, касающиеся водителей.

Изменились сроки действия водительских удостоверений.

В частности, с июля 2026 право на управление категориями А1, А, В1, В и ВЕ предоставляется на 15 лет, а для категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE и Т - на 5 лет. Первое удостоверение по-прежнему выдается на 2 года. Новые правила закреплены постановлением Кабмина №889.

С 1 ноября заработают еще одни изменения по удостоверениям.

Постановление Кабмина №668 вступает в силу именно в этот день. Она, в частности, уточняет порядок указания в водительском удостоверении медицинских ограничений, если они установлены соответствующей справкой.

Для грузового транспорта в 2026 году обновили отдельные положения ПДД.

Постановление Кабмина №427 от 1 апреля внесло изменения, в частности весовые параметры отдельных транспортных средств, осуществляющих контейнерные перевозки. Новые нормы касаются специализированных грузовых и комбинированных транспортных средств, поэтому для обычных владельцев легковых автомобилей они не имеют практического значения.

В то же время распространенная информация о якобы введении штрафных баллов для водителей в 2026 году не соответствует действительности. МВД официально сообщало, что система штрафных баллов по состоянию на 2026 год не введена, а соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении.

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