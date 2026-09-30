Чи зміняться ПДР з 1 жовтня: актуальні закони для водіїв за містом і штрафи

Чи потрібно вмикати фари з 1 жовтня

Так, але не тому, що саме 1 жовтня 2026 року набирає чинності нова норма.

Раніше ПДР справді передбачали сезонне правило: денні ходові вогні або ближнє світло потрібно було використовувати за межами населених пунктів з 1 жовтня до 1 травня.

Водночас у жовтні 2023 року Кабінет Міністрів змінив пункт 9.8 Правил дорожнього руху та прибрав із нього слова "з 1 жовтня по 1 травня". Відтоді ця вимога стала цілорічною. Це прямо підтверджує й Патрульна поліція України.

Тобто у 2026 році водій має дотримуватися цього правила і влітку, і восени, і взимку.

Яке світло потрібно вмикати за містом

Пункт 9.8 ПДР передбачає, що на механічному транспортному засобі, який рухається поза населеним пунктом у світлу пору доби, мають бути ввімкнені денні ходові вогні.

Якщо ж конструкцією автомобіля денні ходові вогні не передбачені, водій повинен увімкнути ближнє світло фар.

До відома читачів: денні ходові вогні - це передні зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією автомобіля.

Тому просто їхати за містом із вимкненим світлом у сонячний день не можна: хороша видимість не скасовує вимогу ПДР.

А в населеному пункті вдень фари потрібні?

Саме ця вимога пункту 9.8 стосується руху поза населеними пунктами.

Тобто якщо водій їде містом удень у нормальних умовах видимості, саме правило про обов'язкові ДХВ за межами населених пунктів на нього не поширюється.

Водночас в інших ситуаціях ПДР передбачають використання зовнішніх світлових приладів, зокрема за недостатньої видимості, у темну пору доби та в інших випадках, визначених правилами.

Який штраф за вимкнене світло

За порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами передбачена відповідальність за частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція становить 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510 гривень. Такий самий розмір відповідальності за це порушення прямо вказує також і Патрульна поліція України.

Тому цифра 425 гривень, яку можна зустріти в деяких публікаціях про правило 1 жовтня, не відповідає розміру штрафу, зазначеному патрульними для порушення правил користування зовнішніми світловими приладами.

Чому це правило діє цілий рік

Відмова від сезонного періоду була пов'язана не з календарем, а з безпекою.

У Патрульній поліції пояснювали, що постійне використання денних ходових вогнів допомагає зробити автомобіль помітнішим для інших учасників дорожнього руху та має сприяти зменшенню аварійності.

"Основна мета зазначених змін до ПДР - це зменшення аварійності на вулично-дорожній мережі країни та запобігання загибелі і травмуванню людей у ДТП. Світло фар - це додаткова пасивна безпека руху", - йдеться в офіційному повідомленні на сайті патрульних.

З огляду на вищевикладене, водієві не потрібно щоосені чекати 1 жовтня, щоб згадати про цю вимогу. (!)У 2026 році вона вже давно є постійною.

Що ще змінюється для водіїв у 2026 році

Окрім правил щодо світла, у 2026 році відбулися й інші зміни, які стосуються водіїв.

Змінилися строки дії посвідчень водія.

Зокрема, з липня 2026 року право на керування категоріями А1, А, В1, В та ВЕ надається на 15 років, а для категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE і Т - на 5 років. Перше посвідчення, як і раніше, видається на 2 роки. Нові правила закріплені постановою Кабміну №889.

З 1 листопада запрацюють ще одні зміни щодо посвідчень.

Постанова Кабміну №668 набирає чинності саме цього дня. Вона, зокрема, уточнює порядок зазначення у посвідченні водія медичних обмежень, якщо вони встановлені відповідною довідкою.

Для вантажного транспорту у 2026 році оновили окремі положення ПДР.

Постанова Кабміну №427 від 1 квітня внесла зміни, зокрема до вагових параметрів окремих транспортних засобів, що здійснюють контейнерні перевезення. Нові норми стосуються спеціалізованих вантажних і комбінованих транспортних засобів, тому для звичайних власників легковиків вони не мають практичного значення.

Водночас поширена інформація про нібито запровадження штрафних балів для водіїв у 2026 році не відповідає дійсності. МВС офіційно повідомляло, що система штрафних балів станом на 2026 рік не запроваджена, а відповідні законопроєкти перебувають на розгляді.