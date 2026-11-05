Уход за абрикосом в ноябре: как правильно подготовить дерево к зиме

Что нужно убрать под абрикосом в ноябре

Когда абрикос сбросит листву, осмотрите дерево и землю под кроной. В первую очередь уберите засохшие плоды, оставшиеся на ветвях, а также пораженные растительные остатки.

По рекомендациям Университета штата Пенсильвания, удаление мумифицированных плодов является важной частью профилактики бурой гнили косточковых деревьев, известной также как монилиоз.

В ноябре стоит:

Собрать опавшие, гнилые и засохшие плоды.

Снять с веток оставшиеся после лета мумифицированные абрикосы.

Убрать листья с признаками заболеваний.

Удалить из-под дерева опавшие сухие ветки.

Очистить участок у ствола от сорняков.

Особое внимание уделите засохшим плодам, пораженным монилиозом. Возбудители болезни могут зимовать в мумифицированных плодах и пораженных ветвях, а весной становиться источником новых заражений.

Можно ли обрезать абрикос в ноябре

Абрикос особенно чувствителен к обрезке в холодный и влажный период. Свежие срезы могут стать местом проникновения возбудителей заболеваний.

В материале Калифорнийского университета объясняют, что зимняя обрезка абрикоса повышает риск заражения грибком, который приводит к отмиранию побегов и веток.

Споры возбудителя распространяются с дождевой водой и могут проникать через раны после обрезки.

Поэтому в ноябре рекомендуется:

Не производить формовочную обрезку кроны.

Не укорачивать здоровые побеги без надобности.

Осмотреть дерево и определить, какие ветви будут нуждаться в позднее.

Сроки обрезки зависят от возраста дерева. Как объясняет Королевское садоводческое общество Великобритании (RHS), молодые абрикосы можно формировать ранней весной, а взрослые деревья лучше обрезать после уборки урожая, в сухую погоду.

Если ветка сломалась и представляет опасность, ее удаление не обязательно откладывать. Однако следует избегать лишних срезов и по возможности выбирать сухой день.

Когда нужно поливать абрикос перед зимой

В ноябре абрикос не нуждается в регулярном поливе по летнему графику. Необходимость дополнительного увлажнения зависит от количества осадков, типа почвы и возраста дерева.

Как объясняет Университет Мэриленда в рекомендациях, поливать деревья нужно с учетом фактической влажности земли. Особо внимательно следует следить за молодыми саженцами в течение первых двух лет после посадки.

Проверить необходимость полива можно самостоятельно:

Проверьте влажность почвы на глубине около 15 сантиметров. Если земля влажная, дополнительный полив не требуется. Если почва сухая, а дождей длительное время не было, дерево можно полить до промерзания земли. Воду медленно вливайте в зону расположения корней, а не непосредственно под ствол.

Особенно важно избегать застоя воды. Абрикос плохо переносит увлажнение, поэтому на тяжелых почвах и после продолжительных дождей дополнительный полив может навредить.

Как замульчировать абрикос перед морозами

Мульчирование помогает снизить колебания температуры почвы, сохранить влагу и ограничить рост сорняков.

По рекомендациям Университета штата Пенсильвания, для плодовых насаждений обычно достаточно слоя органической мульчи толщиной примерно 5-8 сантиметров.

Для абрикоса можно использовать:

Измельченная древесная кора.

Древесную щепу.

Измельченные здоровые листья.

Другие подходящие органические материалы.

Мульчу распределяют по поверхности грунта вокруг дерева, не накапливая ее у основания ствола.

По советам экспертов, между мульчей и стволом следует оставлять примерно 8 сантиметров свободного пространства. Постоянный контакт влажной органики с корой может способствовать ее повреждению.

Не стоит также насыпать толстые кучи соломы или листья у ствола. Такие укрытия могут создавать благоприятные условия для грызунов.

Как защитить кору абрикоса зимой

Зимой кора молодых абрикосов может повреждаться из-за резких колебаний температуры. В солнечные дни ствол нагревается, а при быстром похолодании его ткани могут пострадать.

В публикации Университета штата Оклахома объясняют, что специальные защитные материалы могут снижать риск зимних температурных повреждений коры деревьев с тонкой корой.

Для молодого абрикоса можно использовать светлое садовое обертывание или специальный защитный кожух.

При установке защиты требуется:

Не затягивайте материал слишком плотно вокруг ствола.

Следить, чтобы под обертыванием не скапливалась влага.

Проверять состояние коры в течение зимы.

Снять сезонное обертывание весной до начала активного роста.

В то же время, обертывание ствола не гарантирует защиты всего дерева от сильных морозов.

Если в саду появляются мыши или зайцы, нижнюю часть ствола можно дополнительно защитить металлической металлической сеткой. Она не должна плотно прилегать к коре.

Нужно ли возделывать абрикос от болезней осенью

В ноябре следует осмотреть кору, скелетные ветви и молодые побеги. Особое внимание следует уделить деревьям, которые в течение сезона имели признаки заболеваний.

По данным Вашингтонского государственного университета, абрикосы могут поражаться бактериальным раком, развитию которого способствует прохладная и влажная погода.

Среди возможных признаков заболевания:

Темные или впалые участки коры.

Отмирание отдельных побегов.

Повреждение почек.

Выделение камеди на стволе и ветках.

В то же время выделение камеди не всегда свидетельствует о бактериальной инфекции. Оно может возникать из-за механических повреждений и других причин.

Отдельного внимания требует дырчатая пятнистость листьев или клястероспориоз. По рекомендациям Калифорнийского университета, в садах, где эта болезнь представляет проблему, фунгицидная обработка в период покоя может помочь оградить почки от заражения.

Для этого в редких случаях применяют препараты на основе меди.

Однако опрыскивание не обязательно для каждого абрикоса. Его необходимость зависит от заболеваний, которые наблюдались в течение сезона, погодных условий и рекомендаций к конкретному препарату.

Использовать можно только средства, разрешенные для соответствующего применения в Украине, соблюдая указанные на этикетке сроки, температурные условия и дозировку.

Нужно ли подкармливать абрикос в ноябре

В конце осени не следует стимулировать рост дерева дополнительным внесением удобрений.

Эксперты отметили, что азот обычно вносят во время вегетации – весной или частями весной и после уборки урожая.

Поэтому в ноябре не рекомендуется:

Вносить высокие дозы азотных удобрений.

Подкармливать дерево без установленной надобности.

Использовать концентрированные смеси без учета состояния почвы.

Фосфорные и калийные удобрения также не следует вносить автоматически только из-за наступления осени. Их необходимость зависит от обеспечения почвы питательными веществами и состояния дерева.