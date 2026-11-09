Уход за лилиями в ноябре: правила обрезки, укрытия и зимовки луковиц

Когда обрезать лилии в ноябре

После завершения цветения стебли и листьев лилий не следует срезать сразу. Пока они остаются зелеными, растение продолжает фотосинтезировать и копить питательные вещества в луковице.

Обрезку производят после естественного пожелтения и высыхания надземной части. В зависимости от погоды это может произойти еще до ноября или позже.

По рекомендациям Североамериканского общества лилий, пожелтевшие и отмершие стебли можно удалять осенью. В то же время важно убирать растительные остатки, которые могут являться источником заболеваний.

При обрезке соблюдайте несколько правил:

Дождитесь высыхания стеблей. Если они остаются зелеными, обрезку лучше отложить.

Если они остаются зелеными, обрезку лучше отложить. Используйте чистый острый секатор. Полностью отмершие стебли срезайте у поверхности грунта.

Полностью отмершие стебли срезайте у поверхности грунта. Не выдергивайте стебли силой. Так можно повредить луковицу и ее корни.

Так можно повредить луковицу и ее корни. Уберите растительные остатки. Особенно это касается листьев и стеблей с пятнами, признаками гнили или других заболеваний. Такие остатки не следует добавлять к домашнему компоста.

Главный ориентир - состояние самого растения, а не конкретная дата в календаре.

Нужно ли выкапывать луковицы лилий на зиму

Большинство садовых лилий способны зимовать в открытом грунте. Каждый год выкапывать их, как гладиолусы или георгины, обычно не нужно.

Морозостойкие разновидности могут оставаться на клумбе в течение многих лет. Однако менее выносливые виды, молодые посадки и лилии в регионах с холодными малоснежными зимами могут нуждаться в дополнительной защите.

Особое внимание следует уделить состоянию почвы. Если после дождей вода долго задерживается на клумбе, луковицы рискуют загнить.

Для лилий опасно не только сильное промерзание, но и длительное переувлажнение. Поэтому участок должен иметь хороший дренаж.

Если земля тяжелая, глинистая и постоянно мокрая, лучше не высаживать новые луковицы. Для них целесообразнее выбрать повышенное место или хорошо дренированную грядку.

Когда и чем укрывать лилии на зиму

Не все лилии нуждаются в зимнем укрытии. Морозостойкие растения, хорошо приспособленные к местным условиям, часто успешно зимуют без дополнительного утепления.

В то же время мульчирование может быть полезно для новых посадок, менее морозостойких видов и растений, произрастающих в местностях с холодными малоснежными зимами.

Специалисты Университета Миннесоты советуют укрывать многолетники и луковичные растения после начала промерзания почвы.

Слишком раннее мульчирование может способствовать нежелательному росту под укрытием. Вместо этого правильно внесенная мульча помогает уменьшить резкие колебания температуры почвы и защищает корни от чередования замерзания и оттаивания.

Для зимней защиты можно использовать сухие листья или солому.

В прохладных регионах советуют рыхлый слой органической мульчи приблизительно 12-15 см. Но это не универсальная норма для всех лилий.

Если растения морозостойкие, а зимы в вашей местности относительно мягкие, столь толстое укрытие может быть ненужным.

Также важно учитывать влажность участка. Мульча не должна способствовать длительному застою воды вокруг луковиц.

Весной, когда почва начнет оттаивать, зимнее укрытие нужно постепенно убирать. Это поможет избежать чрезмерного накопления влаги и позволит молодым побегам свободно прорастать.

Нужно ли поливать и удобрять лилии в ноябре

К концу осени потребность лилий в воде значительно уменьшается. Если почва достаточно влажная после дождей, дополнительный полив обычно не нужен.

Особенно нежелательно переувлажнение на участках с плохим дренажом. Постоянно мокрая земля создает благоприятные условия для загнивания луковиц. В то же время, только что высаженные луковицы нужно полить после посадки, пока почва еще не замерзла.

Лилии, которые уже растут на клумбе, после полного отмирания стеблей и листьев не нуждаются в дополнительной осенней подкормке. Основное внесение удобрений более целесообразно проводить во время активного роста растений. Специально стимулировать появление новых побегов азотными удобрениями в преддверии зимы не нужно.

Если вы готовите участок новых луковиц, можно добавить зрелый компост. Он поможет улучшить структуру грунта, но не заменит должного дренажа.

Как подготовить к зиме лилии в горшках

Лилии, растущие в контейнерах, требуют особого внимания. В отличие от растений в открытом грунте, их луковицы менее защищены от низких температур.

Специалисты Королевского садоводческого общества Великобритании (RHS) советуют по возможности держать горшки зимой в прохладном, хорошо проветриваемом месте, где температура не опускается ниже нуля.

Для этого может подойти защищенная от морозов неотапливаемая теплица или другое прохладное помещение.

В то же время важно учитывать, что обычная неотапливаемая теплица или балкон не всегда обеспечивают защиту от сильных морозов.

Если лилии остаются на улице, следует:

Разместить горшки у защищенной стены дома.

При необходимости утеплить стены контейнеров.

Убедитесь, что дренажные отверстия не заблокированы.

Защитить почву от чрезмерного количества зимних осадков.

В течение зимы субстрат должен оставаться слегка влажным, но не мокрым. Переувлажнение может привести к загниванию луковиц.

Переносить лилии на всю зиму в тёплую жилую комнату не стоит. Для нормального сезонного развития растениям обычно требуется прохладный период.

Важно для владельцев кошек. Лилии рода Lilium очень токсичны для этих животных. В материале ASPCA специалисты предупреждают, что даже небольшое количество пыльцы может вызвать тяжелое поражение почек. Поэтому такие растения не стоит заносить в дом, где живут коты. Если животное контактировало с лилией или его пыльцой, нужно немедленно обратиться к ветеринару.

Можно ли сажать лилии в ноябре

Ноябрь еще может быть пригодным для посадки некоторых лилий, если почва не промерзла.

В материале Университета Миссури специалист по садоводству Дэвид Тринклейн объясняет, что лилии можно высаживать осенью до промерзания земли.

Однако ранняя осенняя посадка предпочтительнее, поскольку луковицы имеют больше времени для укоренения до зимы.

Для посадки выбирайте участок с рыхлой, плодородной и хорошо дренированной почвой.

Глубина посадки зависит от особенностей корневой системы лилии. По рекомендациям специалистов:

Лилии, образующие корни у донца луковицы , высаживают на глубину, примерно равную высоте луковицы. Так же советуют действовать, если тип корнеобразования неизвестен.

, высаживают на глубину, примерно равную высоте луковицы. Так же советуют действовать, если тип корнеобразования неизвестен. Лилии, образующие дополнительные корни на подземной части стебля , сажают на глубину примерно 2,5 высоты луковицы.

, сажают на глубину примерно 2,5 высоты луковицы. Белую лилию высаживают неглубоко, оставляя верхушку луковицы близко к поверхности почвы.

После посадки землю нужно осторожно уплотнить и полить, чтобы почва плотнее прилегала к луковице и корням.

Если впереди ожидается холодная малоснежная зима, новые посадки по необходимости можно защитить мульчей после начала промерзания почвы.