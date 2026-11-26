Как понять, что отпариватель требует очистки

Вода из крана содержит растворенные минеральные вещества, в частности соединения кальция и магния. При нагревании они могут образовывать жесткие отложения внутри прибора. Поэтому чем жестче вода, тем быстрее накапливается накипь.

На необходимость очищения могут указывать следующие признаки:

уменьшение интенсивности подачи пара;

появление белых частиц или коричневых пятен на одежде;

неравномерная подача пара;

разбрызгивание воды из паровых отверстий;

видимый известковый налет на насадке.

В то же время не все эти признаки свидетельствуют именно о накипи. Перед очисткой проверьте уровень воды и правильность установки резервуара.

Как почистить отпариватель от накипи

Универсального способа очистки отпаривателей нет. В зависимости от конструкции прибора производители предусматривают промывку водой, специальное сливное отверстие или функцию самоочистки.

К примеру, в официальных рекомендациях Philips описано несколько способов удаления накипи.

Очистка через отверстие De-Calc

Для определенных моделей предусмотрена следующая последовательность действий:

отсоедините прибор от электросети и оставьте охлаждаться как минимум на час;

снимите крышку со значком De-Calc;

держа отпариватель над раковиной, вытяните резиновую заглушку;

осторожно встряхните прибор, чтобы удалить остатки воды и накипи;

поверните заглушку и крышку на место.

Очистка с помощью специального режима

Некоторые ручные отпариватели, в том числе модели Philips серии 7000, имеют функцию удаления накипи, которую активируют одновременно нажатием кнопок настройки и подачи пара. Во время процедуры из прибора выходит горячая вода вместе с минеральными отложениями. Проводить очистку нужно над раковиной, следуя инструкции конкретной модели.

Существуют также отпариватели, конструкция которых не требует самостоятельного удаления накипи. Для моделей с указанными функциями Quick Calc Release и Easy Rinse-Off Scale производитель рекомендует производить очистку примерно раз в месяц, а при высокой жесткости воды – чаще.

Если вы не знаете точную модель отпаривателя, поищите маркировку на корпусе, ручке или под резервуаром для воды.

Можно ли чистить отпариватель уксусом или лимонной кислотой.

Хотя уксус может растворять известковый налет, его кислотность может повредить внутренние детали прибора. Однако некоторые изготовители допускают использование такого средства.

Применять этот метод можно только тогда, когда он разрешен инструкцией конкретной модели. А без разрешения производителя не следует заливать в резервуар следующие жидкости:

уксус;

лимонную кислоту;

раствор пищевой соды;

средства для удаления накипи из чайников;

моющие средства;

эфирные масла и ароматизаторы.

Они могут вызвать появление пятен на одежде, нарушить подачу пара или повредить сам прибор.

Как очистить резервуар, паровые отверстия и корпус отпаривателя

На насадках и корпусе прибора могут скапливаться пыль, ворсинки ткани и известковый налет.

Как рекомендует Better Homes & Gardens, перед очисткой необходимо отсоединить отпариватель от электросети, дождаться его полного охлаждения и опорожнить резервуар. Для ухода за наружными поверхностями достаточно теплой воды и салфетки из микрофибры.

Резервуар для воды. Если съемный резервуар и производитель позволяет его мыть, промойте чистой водой и оставьте высыхать.

Если съемный резервуар и производитель позволяет его мыть, промойте чистой водой и оставьте высыхать. Паровая насадка. Осторожно протрите поверхность слегка влажной микрофиброй. Не пытайтесь удалить накипь из паровых отверстий иглой, шпилькой или другими острыми предметами.

Осторожно протрите поверхность слегка влажной микрофиброй. Не пытайтесь удалить накипь из паровых отверстий иглой, шпилькой или другими острыми предметами. Сьемные насадки. Удалите ворсинки, волосы и пыль. Мойте аксессуары только в том случае, если это разрешено руководством.

Удалите ворсинки, волосы и пыль. Мойте аксессуары только в том случае, если это разрешено руководством. Корпус. Протрите его влажной, а затем сухой салфеткой. Не погружайте прибор в воду и не допускайте попадания влаги в электрические компоненты.

Перед повторным подключением отпаривателя к сети убедитесь, что очищенные поверхности и насадки полностью высохли. После удаления накипи проверьте подачу пара на старое полотенце, чтобы остатки минеральных отложений не загрязнили одежду.

Какую воду лучше заливать в отпариватель

Не для всех отпаривателей подходит дистиллированная вода. Некоторые модели рассчитаны на использование обычной водопроводной.

Например, в инструкции к отпаривателю Rowenta Pure Pop указано, что при высокой жесткости воды можно смешивать водопроводную и дистиллированную воду в пропорции 1:1.

В то же время, для этой модели производитель не рекомендует использовать кипяченую, фильтрованную, бутилированную, ароматизированную или дождевую воду. Кипячение не удаляет все растворенные в воде соли, а эффективность фильтрации зависит от типа фильтра. Поэтому выбирать воду следует в соответствии с инструкцией прибора.

Как предотвратить образование накипи в отпаривателе

В материале эксперты издания Good Housekeeping рекомендуют опорожнять резервуар после охлаждения прибора, прежде чем убирать его на хранение.

Чтобы уменьшить накопление накипи и других загрязнений:

используйте рекомендованный изготовителем тип воды;

опорожняйте резервуар после каждого использования;

регулярно удаляйте пыль и ворсинки из насадок;

соблюдайте рекомендуемую периодичность очистки;

храните отпариватель в сухом месте.

Если после очистки отпариватель продолжает протекать, плохо нагревается или не подает пар, прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр. Самостоятельно разбирать нагревательные и электрические компоненты прибора специалисты не рекомендуют.