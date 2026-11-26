Як зрозуміти, що відпарювач потребує очищення

Вода з-під крану містить розчинені мінеральні речовини, зокрема сполуки кальцію та магнію. Під час нагрівання вони можуть утворювати тверді відкладення всередині приладу. Тож чим жорсткіша вода, тим швидше накопичується накип.

На необхідність очищення можуть вказувати такі ознаки:

зменшення інтенсивності подачі пари;

поява білих часточок або коричневих плям на одязі;

нерівномірна подача пари;

розбризкування води з парових отворів;

видимий вапняний наліт на насадці.

Водночас не всі ці ознаки свідчать саме про накип. Перед очищенням перевірте рівень води та правильність встановлення резервуара.

Як почистити відпарювач від накипу

Універсального способу очищення відпарювачів немає. Залежно від конструкції приладу виробники передбачають промивання водою, спеціальний зливний отвір або функцію самоочищення.

Наприклад, в офіційних рекомендаціях Philips описано кілька способів видалення накипу.

Очищення через отвір De-Calc

Для певних моделей передбачено таку послідовність дій:

від'єднайте прилад від електромережі та залиште охолоджуватися щонайменше на годину;

зніміть кришку з позначкою De-Calc;

тримаючи відпарювач над раковиною, витягніть гумову заглушку;

обережно струсіть прилад, щоб видалити залишки води та накипу;

поверніть заглушку та кришку на місце.

Очищення за допомогою спеціального режиму

Деякі ручні відпарювачі, зокрема моделі Philips серії 7000, мають функцію видалення накипу, яку активують одночасним натисканням кнопок налаштування та подачі пари. Під час процедури з приладу виходить гаряча вода разом із мінеральними відкладеннями. Проводити очищення потрібно над раковиною, дотримуючись інструкції конкретної моделі.

Існують також відпарювачі, конструкція яких не потребує самостійного видалення накипу. Для моделей із зазначеними функціями Quick Calc Release та Easy Rinse-Off Scale виробник рекомендує проводити очищення приблизно раз на місяць, а за високої жорсткості води - частіше.

Якщо ви не знаєте точну модель свого відпарювача, пошукайте маркування на корпусі, ручці або під резервуаром для води.

Чи можна чистити відпарювач оцтом або лимонною кислотою

Хоча оцет здатний розчиняти вапняний наліт, його кислотність може пошкодити внутрішні деталі приладу. Проте деякі виробники допускають використання такого засобу.

Застосовувати цей метод можна лише тоді, коли він дозволений інструкцією конкретної моделі. А без дозволу виробника не варто заливайти в резервуар такі рідини:

оцет;

лимонну кислоту;

розчин харчової соди;

засоби для видалення накипу з чайників;

мийні засоби;

ефірні олії та ароматизатори.

Вони можуть спричинити появу плям на одязі, порушити подачу пари або пошкодити сам прилад.

Як очистити резервуар, парові отвори та корпус відпарювача

На насадках і корпусі приладу можуть накопичуватися пил, ворсинки тканини та вапняний наліт.

Як рекомендує Better Homes & Gardens, перед очищенням необхідно від'єднати відпарювач від електромережі, дочекатися його повного охолодження та спорожнити резервуар. Для догляду за зовнішніми поверхнями достатньо теплої води та серветки з мікрофібри.

Резервуар для води. Якщо резервуар знімний і виробник дозволяє його мити, промийте чистою водою та залиште висихати.

Якщо резервуар знімний і виробник дозволяє його мити, промийте чистою водою та залиште висихати. Парова насадка. Обережно протріть поверхню злегка вологою мікрофіброю. Не намагайтеся видалити накип із парових отворів голкою, шпилькою або іншими гострими предметами.

Обережно протріть поверхню злегка вологою мікрофіброю. Не намагайтеся видалити накип із парових отворів голкою, шпилькою або іншими гострими предметами. Знімні насадки. Видаліть ворсинки, волосся та пил. Мийте аксесуари лише в тому разі, якщо це дозволено інструкцією.

Видаліть ворсинки, волосся та пил. Мийте аксесуари лише в тому разі, якщо це дозволено інструкцією. Корпус. Протріть його вологою, а потім сухою серветкою. Не занурюйте прилад у воду та не допускайте потрапляння вологи до електричних компонентів.

Перед повторним підключенням відпарювача до електромережі переконайтеся, що очищені поверхні та насадки повністю висохли. Після видалення накипу перевірте подачу пари на старому рушнику, щоб залишки мінеральних відкладень не забруднили одяг.

Яку воду краще заливати у відпарювач

Не для всіх відпарювачів підходить дистильована вода. Деякі моделі розраховані на використання звичайної водопровідної.

Наприклад, в інструкції до відпарювача Rowenta Pure Pop зазначено, що за високої жорсткості води можна змішувати водопровідну та дистильовану воду в пропорції 1:1.

Водночас для цієї моделі виробник не рекомендує використовувати кип'ячену, фільтровану, бутильовану, ароматизовану або дощову воду. Кип'ятіння не видаляє всі розчинені у воді солі, а ефективність фільтрації залежить від типу фільтра. Тому обирати воду слід відповідно до інструкції приладу.

Як запобігти утворенню накипу у відпарювачі

У матеріалі експерти видання Good Housekeeping рекомендують спорожняти резервуар після охолодження приладу, перш ніж прибирати його на зберігання.

Щоб зменшити накопичення накипу та інших забруднень:

використовуйте рекомендований виробником тип води;

спорожняйте резервуар після кожного використання;

регулярно видаляйте пил та ворсинки з насадок;

дотримуйтеся рекомендованої періодичності очищення;

зберігайте відпарювач у сухому місці.

Якщо після очищення відпарювач продовжує протікати, погано нагрівається або не подає пару, припиніть його використання та зверніться до сервісного центру. Самостійно розбирати нагрівальні та електричні компоненти приладу фахівці не радять.