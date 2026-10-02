Как стирать куртку, чтобы не сбился наполнитель: правила очистки и сушки

Что следует проверить перед стиркой

Прежде всего посмотрите на этикетку с рекомендациями производителя. Она определяет, можно ли стирать вещь в стиральной машине, какую температуру и режим выбрать и разрешена ли сушка в сушильной машине.

Специалисты британской химчистки Abingdon Dry Cleaners отмечают, что способ очистки зависит от материала куртки, ее наполнителя и особенностей изделия.

Перед стиркой также следует:

проверить карманы и убрать все вещи;

застегнуть молнии, кнопки и другие застежки;

снять детали, которые по инструкции нельзя стирать вместе с курткой;

предварительно очистить заметные пятна;

проверить, нет ли повреждений ткани или швов.

Не добавляйте куртку к обычной стирке. Для объемных моделей важно соблюдать рекомендации по загрузке стиральной машины и режиму очистки.

Как стирать куртку в стиральной машине

Если этикетка позволяет машинную стирку, выбирайте деликатный режим и прохладную воду. Специалист по уходу за одеждой и соучредитель бренда Steamery Фрей Левенхаупт в комментарии NBC Select советует использовать мягкое стиральное средство и избегать высоких температур.

Количество средства также не имеет значения. Не используйте его больше, чем рекомендует изготовитель или инструкция на упаковке. Остатки стирального средства могут накапливаться в тканях и наполнителях.

Отбеливатель без соответствующей рекомендации изготовителя использовать не стоит. Кондиционер для белья тоже лучше не добавлять. Он может отрицательно влиять на некоторые материалы и водоотталкивающие покрытия.

Если куртка имеет специальное покрытие для защиты от влаги, особенно важно соблюдать рекомендации производителя. Неправильная стирка или избыточный нагрев могут ухудшить его свойства.

Можно ли стирать пуховую куртку

Стирать пуховик в домашних условиях следует только тогда, когда производитель допускает такой способ ухода. Натуральный пух во время намокания сбивается, поэтому после стирки важно правильно высушить куртку и вернуть наполнителю равномерный объем.

Специалисты Abingdon Dry Cleaners отмечают, что для пуховика важно использовать соответствующий режим стирки, а после очистки тщательно высушить изделие. Если пух остается влажным, он может сбиться в ком, а куртка потеряет объем.

Для пуха следует использовать специальное жидкое средство для стирки пуховых изделий. Обычное стиральное средство может накапливаться в наполнителе и ухудшать его свойства.

Не стирайте пуховик горячей водой и не используйте агрессивные средства , если это прямо не предусмотрено инструкцией на этикетке.

Как правильно сушить куртку после стирки

Этот этап имеет не меньшее значение, чем сама стирка. Не пытайтесь ускорить процесс высокой температурой. Чрезмерное тепло может повредить ткань или повлиять на свойства водоотталкивающего покрытия.

Если производитель допускает машинную сушку, выбирайте низкую температуру . Для пуховых моделей можно использовать специальные шарики для сушилки или чистые теннисные мячики, помогающие разделять комки.

Если сушка в машине запрещена, соблюдайте способ, указанный на этикетке. Не стоит самостоятельно заменять рекомендованный изготовителем вариант на другой.

Не убирайте куртку в шкаф, пока она полностью не высохнет. Особенно это важно для пуховых моделей: остаточная влага внутри наполнителя может стать причиной неприятного запаха и появления плесени.

Чего нельзя делать во время стирки куртки

Чаще всего куртку можно повредить не самой стиркой, а неправильным выбором температуры, средства или способа сушки.

Не стирайте куртку в горячей воде, если этого не позволяет производитель.

если этого не позволяет производитель. Не используйте отбеливатель , если он не предусмотрен инструкцией.

, если он не предусмотрен инструкцией. Не добавляйте кондиционер без соответствующей рекомендации изготовителя.

без соответствующей рекомендации изготовителя. Не используйте избыточное количество моющего средства.

Не сушите куртку на высокой температуре .

. Не убирайте вещь в шкаф недосушенным.

Не игнорируйте рекомендации на этикетке, даже если вы уже стирали похожую куртку другим способом.

Главное правило: не переносить способ ухода за одной моделью на другую. Даже куртки схожего вида могут иметь разный материал, наполнитель или покрытие.

Как часто нужно стирать куртку

Стирать куртку после каждого ношения не нужно. Слишком частая стирка может отрицательно влиять на ткань и наполнитель.

Ориентируйтесь на состояние вещи. Куртку следует постирать, если на ней появились:

заметные пятна;

загрязнение на воротнике и манжетах;

стойкий неприятный запах;

следы от пота или косметики;

общее загрязнение после длительного ношения.

Если загрязнился лишь небольшой участок, не обязательно каждый раз стирать всю куртку. Для легкого освежения между стирками можно использовать спрей для одежды, если она подходит для конкретного материала.

Когда куртку лучше отдать специалистам

Не каждую куртку следует очищать самостоятельно. Профессиональную очистку следует рассмотреть, если вещь имеет сложную конструкцию, щекотливые материалы или особое покрытие.

Также к специалистам следует обратиться, если:

на этикетке нет ясных рекомендаций;

куртка имеет сложное сочетание материалов;

на ней имеются сложные или жирные пятна;

наполнитель уже сбился после предварительной стирки;

есть деликатные декоративные детали;

производитель прямо рекомендует профессиональную очистку.

Если вы сомневаетесь, можно стирать куртку в стиральной машине, лучше всего сначала проверить этикетку и инструкцию производителя.