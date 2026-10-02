Як прати куртку, щоб не збився наповнювач: правила очищення та сушіння

Що варто перевірити перед пранням

Насамперед подивіться на етикетку з рекомендаціями виробника. Вона визначає, чи можна прати річ у пральній машині, яку температуру та режим обрати і чи дозволене сушіння в сушильній машині.

Фахівці британської хімчистки Abingdon Dry Cleaners наголошують, що спосіб очищення залежить від матеріалу куртки, її наповнювача та особливостей виробу.

Перед пранням також варто:

перевірити кишені та прибрати з них усі речі;

застібнути блискавки, кнопки та інші застібки;

зняти деталі, які за інструкцією не можна прати разом із курткою;

попередньо очистити помітні плями;

перевірити, чи немає пошкоджень тканини або швів.

Не додавайте куртку до звичайного прання навмання. Для об'ємних моделей важливо дотримуватися рекомендацій щодо завантаження пральної машини та режиму очищення.

Як прати куртку в пральній машині

Якщо етикетка дозволяє машинне прання, обирайте делікатний режим і прохолодну воду. Фахівець із догляду за одягом і співзасновник бренду Steamery Фрей Левенхаупт у коментарі NBC Select радить використовувати м'який пральний засіб і уникати високих температур.

Кількість засобу також має значення. Не використовуйте його більше, ніж рекомендує виробник або інструкція на упаковці. Залишки прального засобу можуть накопичуватися в тканині та наповнювачі.

Відбілювач без відповідної рекомендації виробника використовувати не варто. Кондиціонер для білизни також краще не додавати. Він може негативно впливати на деякі матеріали та водовідштовхувальні покриття.

Якщо куртка має спеціальне покриття для захисту від вологи, особливо важливо дотримуватися рекомендацій виробника. Неправильне прання або надмірне нагрівання можуть погіршити його властивості.

Чи можна прати пухову куртку

Прати пуховик у домашніх умовах варто лише тоді, коли виробник допускає такий спосіб догляду. Натуральний пух під час намокання збивається, тому після прання важливо правильно висушити куртку та повернути наповнювачу рівномірний об'єм.

Фахівці Abingdon Dry Cleaners зазначають, що для пуховика важливо використовувати відповідний режим прання, а після очищення - ретельно висушити виріб. Якщо пух залишається вологим, він може збитися в грудки, а куртка втратить об'єм.

Для пуху варто використовувати спеціальний рідкий засіб для прання пухових виробів. Звичайний пральний засіб може накопичуватися в наповнювачі та погіршувати його властивості.

Не періть пуховик гарячою водою та не використовуйте агресивні засоби, якщо це прямо не передбачено інструкцією на етикетці.

Як правильно сушити куртку після прання

Цей етап має не менше значення, ніж саме прання. Не намагайтеся прискорити процес високою температурою. Надмірне тепло може пошкодити тканину або вплинути на властивості водовідштовхувального покриття.

Якщо виробник допускає машинне сушіння, обирайте низьку температуру. Для пухових моделей можна використовувати спеціальні кульки для сушарки або чисті тенісні м'ячики, які допомагають розділяти грудки .

Якщо ж сушіння в машині заборонене, дотримуйтеся способу, зазначеного на етикетці. Не варто самостійно замінювати рекомендований виробником варіант на інший.

Не прибирайте куртку в шафу, доки вона повністю не висохне. Особливо це важливо для пухових моделей: залишкова волога всередині наповнювача може стати причиною неприємного запаху та появи плісняви.

Чого не можна робити під час прання куртки

Найчастіше куртку можна пошкодити не самим пранням, а неправильним вибором температури, засобу або способу сушіння.

Не періть куртку в гарячій воді , якщо цього не дозволяє виробник.

, якщо цього не дозволяє виробник. Не використовуйте відбілювач , якщо він не передбачений інструкцією.

, якщо він не передбачений інструкцією. Не додавайте кондиціонер без відповідної рекомендації виробника.

без відповідної рекомендації виробника. Не використовуйте надмірну кількість прального засобу.

Не сушіть куртку на високій температурі .

. Не прибирайте річ у шафу недосушеною.

Не ігноруйте рекомендації на етикетці, навіть якщо ви вже прали схожу куртку іншим способом.

Головне правило: не переносити спосіб догляду за однією моделлю на іншу. Навіть куртки схожого вигляду можуть мати різний матеріал, наповнювач або покриття.

Як часто потрібно прати куртку

Прати куртку після кожного носіння не потрібно. Надто часте прання може може негативно впливати на тканину та наповнювач.

Орієнтуйтеся на стан речі. Куртку варто випрати, якщо на ній з'явилися:

помітні плями;

забруднення на комірі та манжетах;

стійкий неприємний запах;

сліди від поту чи косметики;

загальне забруднення після тривалого носіння.

Якщо забруднилася лише невелика ділянка, не обов'язково щоразу прати всю куртку. Для легкого освіження між праннями можна використовувати спрей для одягу, якщо він підходить для конкретного матеріалу.

Коли куртку краще віддати фахівцям

Не кожну куртку варто очищати самостійно. Професійне очищення варто розглянути, якщо річ має складну конструкцію, делікатні матеріали або особливе покриття.

Також до фахівців варто звернутися, якщо:

на етикетці немає зрозумілих рекомендацій;

куртка має складне поєднання матеріалів;

на ній є складні або жирні плями;

наповнювач уже збився після попереднього прання;

є делікатні декоративні деталі;

виробник прямо рекомендує професійне очищення.

Якщо ви сумніваєтеся, чи можна прати куртку в пральній машині, найкраще спочатку перевірити етикетку та інструкцію виробника.