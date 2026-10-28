Как правильно подготовить красную смородину к зимовке: обрезка и уход за кустарником

Почему красную смородину нельзя обрезать как черную смородину

Красная и белая смородина отличаются от черной смородины по характеру плодоношения. У них плодовые почки формируются у основания побегов предыдущего года, а также на коротких плодовых веточках старшей древесины. Поэтому при обрезке важно хранить не просто молодые побеги, но и продуктивные части старших веток.

По рекомендациям Королевского садоводческого общества Великобритании ( RHS ), основные ветви красной смородины могут оставаться продуктивными в течение нескольких лет. Именно поэтому правило "чем старше ветка, тем быстрее ее нужно удалить" здесь не работает. Учитывать нужно одновременно возраст, состояние и расположение ветви, а также наличие плодовых образований.

Для черной смородины характерно более активное плодоношение на молодой древесине, поэтому механический перенос схемы ее обрезки на красную смородину может привести к потере части урожая.

Когда обрезать красную смородину осенью

Не стоит привязывать основную обрезку исключительно до октября или ноября. Сроки зависят от региона, погоды, сорта и состояния растения.

Для кустовых форм красной и белой смородины RHS рекомендуется проводить основную обрезку в конце зимы или в начале весны, пока куст находится в состоянии покоя и почки еще не начали распускаться.

Осенью можно:

осмотреть куст и определить поврежденные ветки;

убрать сломанные или явно пораженные побеги при необходимости;

оценить густоту куста и запланировать омоложение;

проверить влажность почвы и при необходимости полить растение.

Основную формовочную обрезку лучше оставить на период покоя. Тогда легче оценить расположение веток и выбрать те, которые нужно удалить, не повредив продуктивную древесину.

Если осень теплая, а вегетация еще не завершилась, не нужно спешить с масштабной обрезкой только из-за календарной даты.

Как обрезать красную смородину в зависимости от возраста куста

Главная задача обрезки - поддерживать открытую структуру куста и постепенно заменять малопродуктивную древесину молодыми побегами. При этом нельзя оценивать ветви только по возрасту.

Молодые кусты

В первые годы после посадки важно сформировать крепкую основу растения. Оставляйте сильные, хорошо расположенные побеги, растущие в разных направлениях и не загущающие середину куста.

Слабые, сломанные и неудачно расположенные ветки удаляйте при необходимости. Не пытайтесь сразу придать кусту идеальной симметричной формы: важнее создать крепкий каркас для дальнейшего роста и плодоношения.

Взрослые кусты

У сформированной красной смородины нужно хранить ветви всех возрастов. Важную роль играют плодовые образования на двухлетней и трехлетней древесине, а также у основания однолетних побегов.

При обрезке обращайте внимание на пересекающиеся ветви, растут внутрь куста или лежат на земле. Они могут загущать растение, усложнять сбор ягод и мешать проветриванию.

Не укорачивайте верхушки продуктивных веток без надобности: на них могут быть плодовые почки. Так же не удаляйте здоровую старшую ветвь только из-за ее возраста, если она еще хорошо плодоносит.

Старые и загущенные кусты

Если красную смородину давно не обрезали, не стоит одномоментно радикально менять всю структуру куста. Сначала оцените состояние растения и уберите сухие, сломанные и пораженные ветки.

Омоложение проводите постепенно, заменяя самые старые и наименее продуктивные ветви сильными молодыми побегами. Это помогает сохранить часть урожая, пока формируется новая продуктивная древесина.

Colorado State University Extension рекомендует поддерживать во взрослом кусте побеги всех возрастов и постепенно обновлять старую древесину. В то же время, точное количество ветвей зависит от силы роста и формы конкретного растения, поэтому универсальную схему не следует применять механически к каждому кусту.

Санитарная обрезка и омоложение: в чем разница

Санитарная обрезка необходима для удаления сухих, сломанных и явно пораженных веток. Объем работ определяют по фактическому состоянию растения. Не нужно срезать здоровую древесину только потому, что она кажется излишней.

Омолаживающая обрезка направлена на постепенную замену утративших производительность старых ветвей. Прежде всего, оценивают их возраст, силу роста, состояние и наличие плодовых образований.

При выборе ветвей учитывайте их расположение. Даже относительно молодой побег может нуждаться в удалении, если он пересекается с другими ветвями, лежит на земле или чрезмерно загущает середину куста. Здоровая старшая ветвь с хорошо развитыми плодовыми образованиями может оставаться продуктивной в течение нескольких сезонов.

При работе используйте острый секатор. Ветки, которые удаляете полностью, срезайте у основания, не оставляя длинных пней и не повреждая ткани у места роста.

Нужно ли поливать красную смородину перед зимой

Смородина нуждается в достаточном количестве влаги, но дополнительный полив перед зимой требуется не каждый год. Решение зависит от осадков, типа почвы и состояния растения.

Если осень была сухой, проверьте землю под кустом. Когда грунт в корневой зоне пересох, проведите полив до достаточного увлажнения. Если дожди были регулярными, а земля остается влажной, дополнительная вода не требуется.

Универсальной нормы воды для каждого куста нет. Потребность зависит от типа почвы, размера растения, температуры и количества осадков. На участках с плохим дренажем чрезмерный полив может вызвать переувлажнение корневой зоны.

RHS отмечает, что взрослая красная смородина в открытой почве обычно не нуждается в регулярном поливе, кроме длительных засушливых периодов. Молодым растениям в первые годы после посадки нужно уделять больше внимания во время засухи.

Как ухаживать за почвой под красной смородиной осенью

После завершения вегетации уберите сорняки и осмотрите опавшие листья. Если на нем есть признаки болезней, не оставляйте такие остатки под кустом и не используйте их для мульчирования.

Почву разрыхляйте осторожно, ведь корни смородины расположены близко к поверхности. Глубокая перекопка непосредственно у основания куста может их повредить.

При необходимости укройте землю слоем органической мульчи, например зрелого компоста или измельченной коры. Мульча помогает сдерживать сорняки, снижать потерю влаги и смягчать колебания температуры почвы.

RHS рекомендует оставлять небольшой свободный круг вокруг основания побегов, чтобы органический материал не создавал постоянно влажные условия возле них.

Вносить удобрения только потому, что наступила осень, не нужно. Подкормка должна зависеть от плодородия почвы, силы прироста и предварительного ухода. Универсальная рекомендация добавлять азотные удобрения в конце сезона неуместна: позднее внесение азота может стимулировать рост молодых побегов, которые не успеют созреть до холодов.

Нужно ли укрывать красную смородину на зиму

Взрослые кусты смородины, которые растут в открытом грунте и хорошо приспособлены к местным условиям, обычно не нуждаются в укрытии всей надземной части. RHS характеризует красные смородины как выносливые кусты, которым после укоренения требуется относительно небольшой уход.

В то же время, условия выращивания имеют значение. Молодые растения после посадки, особенно на открытых ветряных участках, нуждаются в более внимательном контроле. Дополнительную защиту следует рассматривать с учетом зимостойкости сорта, прогнозируемых морозов и расположения куста.

Для защиты корневой зоны можно замульчировать почву органическим материалом. RHS отмечает, что мульчирование помогает уменьшать потерю влаги и защищать почву от промерзания. Материал распределяют по поверхности земли, не прижимая к основанию побегов.

Если смородины растут в контейнере, ситуация другая: корни в горшке более уязвимы к промерзанию, чем корни растения в открытом грунте. Контейнер следует переместить в защищенное место или предусмотреть дополнительную теплоизоляцию емкости.

Не нужно автоматически обертывать все взрослые кусты агроволокном. Защиту определяют по реальным условиям участка, а не применяют одинаково к каждому растению.