Как приготовить горячую еду без света: проверенные способы и важные правила безопасности

Туристическая плитка и газовая горелка

Портативные газовые плитки и туристические горелки позволяют вскипятить воду, разогреть готовое блюдо или приготовить простой обед без электричества.

Обычно они работают от сменных газовых баллонов и не требуют подключения к электросети. Однако это не означает, что любую туристическую плитку можно использовать на домашней кухне.

Согласно рекомендациям Федерального ведомства гражданской защиты Германии (BBK), газовые плитки с картриджами, предназначенные для кемпинга, следует использовать на открытом воздухе. Для помещений подходит только оборудование, использование которого в таких условиях разрешено производителем. Причина заключается в опасности накопления угарного газа, а также риске пожара и утечки топлива.

Если устройство предназначено для использования на открытом воздухе, его нельзя устанавливать в комнате, подвале, гараже или на застекленном балконе.

Во время приготовления пищи на разрешенном для этого оборудовании необходимо:

соблюдать инструкцию производителя;

устанавливать плитку на устойчивой негорючей поверхности;

не размещать рядом легковоспламеняющиеся предметы;

использовать только совместимые газовые баллоны;

не оставлять работающую горелку без присмотра.

Не стоит покупать туристическую плитку для использования в квартире, если производитель прямо не разрешает такое применение.

Зарядная станция - как разогреть еду без электросети

Портативная зарядная станция может стать альтернативным источником питания для кухонных приборов.

В отличие от топливных горелок, аккумуляторная станция не требует сжигания газа или угля во время работы. Поэтому при правильном использовании она может стать практичным решением для квартиры.

Однако не все станции способны обеспечивать работу электрочайника, мультиварки или индукционной плитки.

Перед подключением нужно проверить два основных показателя:

Мощность в ваттах (Вт) - определяет, какие приборы можно подключать к станции.

Емкость в ватт-часах (Вт·ч) - влияет на то, как долго будет работать подключенное устройство.

Например, электрочайник мощностью 1800 Вт нельзя подключать к станции, рассчитанной только на 1000 Вт выходной мощности.

Если станция имеет емкость 1000 Вт·ч, прибор мощностью 500 Вт теоретически может работать около двух часов. На практике время будет меньше из-за потерь энергии и особенностей работы аккумулятора.

Для приготовления пищи во время отключений могут подойти:

маломощная мультиварка;

компактная электрическая кастрюля;

небольшой электрочайник;

индукционная плитка, если ее мощность соответствует возможностям станции.

Важно учитывать не только максимальное потребление прибора, но и то, сколько времени требуется для приготовления блюда.

Пищевой термос

Если электроэнергию отключают по графику, еду можно приготовить заранее и сохранить горячей до обеда.

Для этого удобно использовать пищевой термос с широким горлом. Он подходит для супов, каш, тушеных овощей и других готовых блюд.

Чтобы дольше сохранить тепло:

Прогрейте термос горячей водой в соответствии с инструкцией производителя. Слейте воду и сразу наполните его только что приготовленной горячей едой. Плотно закройте крышку. Не открывайте термос до момента употребления блюда.

Также не стоит оставлять в нем скоропортящиеся блюда на неопределенное время. Для безопасного хранения горячая пища должна оставаться при температуре не ниже 60°C.

Если нет возможности проверить температуру, лучше употребить блюдо как можно быстрее, а не рассчитывать, что оно останется безопасным в течение всего дня.

Мангал или гриль

При наличии частного двора или другого специально разрешенного места горячую еду можно приготовить на мангале или гриле. Такой способ подходит для запекания овощей, рыбы, мяса и приготовления других блюд, не требующих электричества.

Категорически нельзя разжигать мангал в комнате, гараже, подвале или на застекленном балконе. Даже открытые окна не гарантируют безопасности.

Для приготовления пищи необходимо выбирать подходящее место на открытом воздухе, вдали от окон, дверей и вентиляционных отверстий.

Что можно приготовить, если есть только кипяток

Если во время отключения удалось нагреть воду с помощью безопасного оборудования, необязательно тратить много энергии на длительную варку.

Некоторые продукты достаточно залить кипятком и оставить под крышкой.

Овсянка с орехами

Для одной порции понадобится:

овсяные хлопья быстрого приготовления - 50 г;

кипяток - 150-200 мл;

орехи - 20 г;

сухофрукты - 20 г.

Хлопья залить кипятком в соответствии с инструкцией на упаковке, накрыть и оставить до готовности. Затем добавить орехи и сухофрукты.

Картофельное пюре с фасолью

Для двух порций понадобится:

сухое картофельное пюре быстрого приготовления - количество на две порции согласно инструкции;

горячая вода - в соответствии с инструкцией;

консервированная фасоль - 200 г;

соль и специи - по вкусу.

Пюре нужно приготовить по инструкции производителя. Добавить готовую консервированную фасоль, предварительно слив жидкость, и перемешать.

Какие способы приготовления пищи во время блэкаута опасны

Во время длительных отключений света в интернете можно найти советы по использованию свечей, самодельных спиртовых горелок или мангалов в квартире. Но такие эксперименты могут привести к пожару, ожогам или отравлению угарным газом.

Как предупреждают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), угарный газ не имеет цвета и запаха, а его накопление в закрытом помещении может представлять смертельную опасность.

Чтобы избежать опасности, нельзя:

использовать туристические газовые горелки в помещении, если производитель разрешает их применение только на открытом воздухе;

разжигать уголь или мангал в квартире;

готовить еду на самодельных спиртовых конструкциях;

оставлять открытый огонь без присмотра;

использовать газовую духовку для обогрева помещения;

подключать к зарядной станции приборы, мощность которых превышает ее возможности.

Если во время использования топливного оборудования появились головная боль, головокружение, тошнота или слабость, необходимо немедленно выйти на свежий воздух и вызвать экстренную помощь по номеру 103 или 112.