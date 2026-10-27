Как отмыть микроволновку без повреждений: советы производителей
Брызги соуса и жир на стенках микроволновки со временем засыхают, поэтому убрать их обычной салфеткой становится сложнее. Жесткие губки и абразивные средства могут поцарапать поверхность.
Styler рассказывает, как очистить микроволновку внутри и снаружи, избегая распространенных ошибок во время ухода.
Размягчите засохшие брызги паром
В рекомендациях Samsung описан способ очистки пара. Прежде чем его применять, сверьте допустимую посуду, мощность и время нагрева воды с инструкцией своей модели.
- Налейте две чашки воды в миску, подходящую для микроволновки. Не заполняйте ее до краев.
- Нагревайте на высокой мощности до 5 минут. Если вода закипит раньше, остановите нагрев.
- После выключения оставьте миску внутри на 1-2 минуты.
- Осторожно достаньте ее прихватками, опасаясь горячей воды и пара.
Не продолжайте нагрев только потому, что не видите пузырьков. Как предостерегает FDА, вода может перегреться без видимого кипения и резко закипеть и выплеснуться при перемещении сосуда. Не превышайте рекомендованное изготовителем время и не допускайте выкипания воды.
Очистите камеру, дверцу и корпус
Перед протиркой отсоедините микроволновку от электросети и дождитесь охлаждения поверхностей.
Для очистки производители рекомендуют теплую воду, мягкую ткань или губку и небольшое количество неагрессивного моющего средства.
Извлеките стеклянную тарелку и роликовое кольцо. Смочите ткань моющим раствором, хорошо отожмите и протрите стенки, верх и дно камеры. Удалите остатки средства чистой влажной тканью и протрите поверхности досуха.
Отдельно очистите дверцу и места их прилегания к корпусу, чтобы там не оставались крошки и жир.
Корпус и панель управления протрите мягкой мягкой тканью и высушите. Не допускайте попадания жидкости в вентиляционные отверстия.
Вымойте тарелку и кольцо отдельно
Перед мойкой дайте стеклянной тарелке остыть. Вымойте ее и роликовое кольцо теплой водой с мягким средством для посуды, ополосните и полностью высушите. Поверните их на место, когда дно камеры также будет чистым и сухим.
Если планируете использовать посудомоечную машину, сначала проверьте, позволяет ли это инструкция вашей модели для каждой из этих деталей.
Не оттирайте пятна абразивами
По рекомендациям LG, во время очищения не следует:
- тереть поверхности металлическими мочалками и жесткими абразивными губками;
- применять абразивные порошки и растворители, которые могут повредить покрытие;
- распылять очиститель непосредственно на корпус или панель управления.
Для регулярного ухода производитель советует очищать микроволновку примерно раз в неделю. Свежие брызги убирайте раньше, как только поверхности охладятся.
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