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Корисне 27 жовтня 2026, 17:23

Як відмити мікрохвильовку без ушкоджень: поради виробників

Чим розм'якшити залишки їжі, як очистити скляну тарілку та яких засобів уникати
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Господиня миє мікрохвильовку (фото: Styler)
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Бризки соусу та жир на стінках мікрохвильовки з часом засихають, тому прибрати їх звичайною серветкою стає складніше. Жорсткі губки та абразивні засоби можуть подряпати поверхню.

Styler розповідає, як очистити мікрохвильовку всередині та зовні, уникаючи поширених помилок під час догляду.

Розм'якшіть засохлі бризки парою

У рекомендаціях Samsung описано спосіб очищення за допомогою пари. Перш ніж його застосовувати, звірте допустимий посуд, потужність і час нагрівання води з інструкцією своєї моделі.

  1. Налийте дві чашки води у містку миску, придатну для мікрохвильової печі. Не заповнюйте її до країв.
  2. Нагрівайте на високій потужності до 5 хвилин. Якщо вода закипить раніше, зупиніть нагрівання.
  3. Після вимкнення залиште миску всередині на 1-2 хвилини.
  4. Обережно дістаньте її прихватками, остерігаючись гарячої води та пари.

Не продовжуйте нагрівання лише тому, що не бачите бульбашок. Як застерігає FDA, вода може перегрітися без видимого кипіння та різко закипіти і виплеснутися під час переміщення посудини. Не перевищуйте рекомендований виробником час і не допускайте википання води.

Очистіть камеру, дверцята та корпус

Перед протиранням від'єднайте мікрохвильовку від електромережі та дочекайтеся охолодження поверхонь.

Для очищення виробники радять теплу воду, м'яку тканину або губку та невелику кількість неагресивного мийного засобу.

Вийміть скляну тарілку й роликове кільце. Змочіть тканину мийним розчином, добре відіжміть і протріть стінки, верх та дно камери. Приберіть залишки засобу чистою вологою тканиною і витріть поверхні насухо.

Окремо очистіть дверцята та місця їхнього прилягання до корпусу, щоб там не залишалися крихти і жир.

Корпус і панель керування протріть злегка вологою м'якою тканиною та висушіть. Не допускайте потрапляння рідини у вентиляційні отвори.

Вимийте тарілку та кільце окремо

Перед миттям дайте скляній тарілці охолонути. Вимийте її та роликове кільце теплою водою з м'яким засобом для посуду, сполосніть і повністю висушіть. Поверніть їх на місце, коли дно камери також буде чистим і сухим.

Якщо плануєте скористатися посудомийною машиною, спершу перевірте, чи дозволяє це інструкція вашої моделі для кожної з цих деталей.

Не відтирайте плями абразивами

За рекомендаціями LG, під час очищення не слід:

  • терти поверхні металевими мочалками та жорсткими абразивними губками;
  • застосовувати абразивні порошки та розчинники, які можуть пошкодити покриття;
  • розпилювати очищувач безпосередньо на корпус або панель керування.

Для регулярного догляду виробник радить очищати мікрохвильовку приблизно раз на тиждень. Свіжі бризки прибирайте раніше, щойно поверхні охолонуть.

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