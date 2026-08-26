Уже время проверить участок: эксперты назвали самое опасное растение-вредителя
Некоторые инвазивные растения способны не только вытеснить местную флору, но и нанести серьезный ущерб имуществу, снижая стоимость дома и даже усложняя получение ипотеки.
О каком именно растении идет речь, рассказывает Styler со ссылкой на Daily Express.
Какое растение опасно в саду
В конце лета самым заметным и агрессивным из таких вредителей становится японский горец (рейнутрия японская).
Королевское садоводческое общество предупреждает: если вы подозреваете наличие этого растения на участке, действовать нужно крайне осторожно, ведь неправильная борьба лишь усугубит ситуацию.
Как распознать агрессивного гостя
Август и сентябрь - идеальное время для обнаружения этого растения, ведь именно сейчас оно начинает цвести. Чтобы не перепутать ее с другими культурами, обратите внимание на три основных признака:
- Стебли: полые, имеют характерные узлы и зрительно очень напоминают бамбук.
- Листья: расположены на ветвях в отчетливом зигзагообразном порядке.
- Цветы: в конце лета появляются характерные мелкие кремово-белые соцветия.
Почему японский горец – это настоящая проблема
Это растение официально классифицируется как инвазивный вид. Его главная опасность заключается в феноменальной живучести и разрушительной силе:
Вытеснение соседей: Мощные корневища образуют плотные заросли, забирая у местной флоры свет, пространство, влагу и питательные вещества.
Разрушение инфраструктуры: Растение имеет настолько сильную корневую систему, что способно прорастать сквозь слабые места и трещины в асфальте, бетоне, кирпичной кладке или садовой плитке.
Регенерация из микрочастиц: Горец может вырасти из крошечного фрагмента корня или стебля, а сами корневища способны "спать" в земле годами, ожидая благоприятных условий.
Что категорически запрещено делать
Самая большая ошибка садоводов - попытка самостоятельно выкопать или срубить растение. Это почти гарантированно приведет к ее мгновенному распространению.
Главные правила безопасности:
- Категорически запрещено бросать сорванные или срезанные части растения в домашний компост.
- Не выбрасывайте горец в контейнеры для садовых отходов или обычные мусорные баки.
- Лучшее и безопасное решение сразу обратиться в специализированную службу, которая занимается профессиональным уничтожением инвазивных видов.
Внимательно осмотрите границы вашего участка, зоны у заборов, сараев и садовых дорожек.
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