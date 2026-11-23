Откуда взялись помпоны на шапках

Помпоны появились на головных уборах задолго до современных зимних шапок. Ими украшали традиционную одежду и военную форму, а затем они стали частью повседневной моды.

Один из древних примеров можно найти в шотландской военной одежде. Небольшой помпон на верхушке традиционного головного убора называли "toorie". В коллекции Национальных музеев Шотландии хранится военная шапка гленгарри с красным помпоном, датируемая примерно 1799-1803 годами.

В военной одежде подобные элементы были не только украшением. Внешний вид головного убора, его цвета и знаки отличия помогали подчеркивать принадлежность к определенному подразделению.

Однако самая известная история помпонов связана не с солдатами, а с моряками.

Почему моряки носили шапки с помпонами.

Во французском военно-морском флоте еще с 19 века используют традиционный головной убор bâchi с ярким красным помпоном.

Существует популярное объяснение того, что первоначально такая деталь выполняла защитную функцию.

На старых кораблях помещение под палубой имело низкие потолки, а во время сильного волнения судна постоянно шатались. По одной из версий, мягкий помпон должен был смягчать случайные удары головой о балки и другие выступы.

Французский Национальный морской музей относит историю о защите головы к легендам. В то же время музей приводит другое, гораздо проще объяснение: после завершения вязания головного убора оставалась нить, а оформить ее в виде помпона было удобным способом завершить работу.



С французскими морскими шапками связано еще одно любопытное поверье. Считалось, что человек, которому удастся незаметно прикоснуться к красному помпону моряка указательным пальцем левой руки, получит удачу в течение всего дня.

Как помпон стал частью обычной зимней шапки

Со временем помпоны вышли за пределы военной и морской формы. Их начали использовать на повседневных вязаных головных уборах, в том числе носивших зимой.

Например, в коллекции нью-йоркского Метрополитен-музея хранится литография 1890 года, на которой изображена зимняя шапка с большим помпоном. Помпон хорошо подходил для рукоделия. Его можно было сделать из остатков пряжи, а само украшение позволяло изменить облик даже самой простой однотонной шапки.

Впоследствии появились разные варианты: небольшие шарики из нитей, большие пушистые помпоны и модели из искусственного меха.

Есть ли от помпона польза сегодня

В современных зимних шапках помпон в основном выполняет декоративную функцию. Он не делает головной убор заметно более теплым и не обеспечивает защиты от ударов.

В то же время у него осталось несколько вполне практичных преимуществ.

Скрывает место соединения нитей. На некоторых вязаных моделях помпон помогает замаскировать макушку, где сходятся петли или закрепляется пряжа.

На некоторых вязаных моделях помпон помогает замаскировать макушку, где сходятся петли или закрепляется пряжа. Изменяет облик шапки. Благодаря помпону даже обычная вязаная модель смотрится иначе без изменения ее конструкции.

Благодаря помпону даже обычная вязаная модель смотрится иначе без изменения ее конструкции. Позволяет обновлять аксессуар. Если помпон съемный, его можно заменить другим по размеру, цвету или материалу.

Однако в повседневном использовании такое украшение иногда даже мешает. К примеру, объемный помпон может упираться в спинку автомобильного сиденья или мешать надевать капюшон.

Есть и нюанс с уходом. Большие помпоны, особенно из искусственного меха, после неправильной стирки могут терять форму. Поэтому следует проверять рекомендации производителя, а съемные украшения при необходимости стирать по отдельности.