Лучшая соль для консервации: берите ее и банки не разорвет

Лучший выбор - обычная каменная соль

Идеальным и единственным правильным вариантом для консервации, засолки и квашения овощей является классическая каменная соль большого или среднего помола (чаще всего она продается в обычных бумажных или картонных упаковках).

Она практически не содержит искусственных примесей и состоит из базисного хлорида натрия. Благодаря своей структуре каменная соль растворяется в воде постепенно, обеспечивая равномерное просоливание продуктов. Именно эта соль гарантирует, что рассол останется прозрачным, крышки не сдуваются, а огурцы и помидоры сохранят плотность и фирменный хруст.

Какую соль категорически нельзя использовать

Современный ассортимент специй в супермаркетах может запутать, однако для зимних заготовок следует строго избегать нескольких видов соли:

Йодированная соль: Это враг номер один для консервации. Йод вступает в активную химическую реакцию с овощами, запуская процессы брожения. В результате рассол быстро мутнеет, банки взрываются, а сами плоды становятся мягкими, скользкими и приобретают выраженный горький привкус.

Соль сорта "Экстра": Эта соль слишком мелкая и концентрированная. С ней очень легко ошибиться в пропорциях и пересолить маринад. Кроме того, производители часто добавляют к ней антислеживающие (специальные химические вещества, предотвращающие образование комков), которые создают белый осадок и могут спровоцировать брожение в герметичной банке.

Морская соль: Хотя она считается очень полезной для ежедневного употребления, в консервации ее поведение совершенно непредсказуемо. Морская соль содержит много минералов, которые также могут привести к помутнению рассола и преждевременной порче продукта.