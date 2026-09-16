Первые похолодания в Украине: георгины, канны и бегонии нужно защитить от заморозков

Когда будет похолодание в Украине

По данным Украинского гидрометцентра, 16-18 сентября в Украине еще будет держаться относительно теплая погода: днем ожидается +20...+27 градусов, ночью +6...+14.

В то же время климатически для сентября заморозки в Украине чаще всего приходятся на вторую и третью декады месяца, а в Карпатах и части северных и центральных областей могут возникать раньше.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, заметное похолодание в Украине ожидается с 21 сентября. Температура днем может снизиться до +10…+17 градусов, а также прибавятся дожди.

Что делать с цветами на клумбах и горшках

Георгины

Георгины продолжают цвести осенью, но они не морозостойкие. Специалисты Королевского садоводческого общества (Royal Horticultural Society, RHS) рекомендуют накрыть клумбу легким агроволокном. Утром укрытие необходимо снять.

После первых морозов поврежденную ботву срезают, а клубни при необходимости выкапывают и переносят в защищенное от мороза место.

Канны

Канны также относятся к теплолюбивым растениям, требующим особого внимания осенью. RHS советует в холодном климате выкапывать корни после того, как мороз "почернит" листву.

Если они растут в контейнерах, их можно перенести в помещение или в другое место, где нет риска замерзания. В регионах с мягкой зимой канны иногда оставляют в почве, но им нужен толстый сухой слой мульчи.

Бегонии

Бегонии особенно чувствительны к холоду: RHS классифицирует их как морозонестойкие растения. Поэтому горшковые бегонии перед холодными ночами лучше перенести в закрытое помещение, а клубневые формы подготовить к зимнему хранению.

Для растений, остающихся на клумбе, следует следить за прогнозом и заранее подготовить укрывной материал.

Чернобрывцы

Чернобрывцы могут пережить прохладные ночи, но заморозки способны повредить их листья и цветы. Если прогноз обещает температуру близкую к 0°C, клумбу лучше на ночь накрыть агроволокном, а утром, когда минует угроза холода, укрытие снять.

Астры

Осенние астры обычно хорошо переносят прохладу, поэтому спешить выкапывать их не нужно. Однако перед заморозками цветы можно защитить легким укрытием, особенно если растения молодые или растут на открытом, ветреном месте.

Хризантемы

Хризантемы способны цвести даже в прохладную осеннюю погоду, поэтому сентябрьские ночи для них не являются причиной сразу убирать растения из клумбы. Если же ожидается заморозок, цветы лучше накрыть ночью агроволокном - это поможет сохранить бутоны и декоративный вид растения.

Петунии

Петунии относятся к теплолюбивым сезонным растениям, поэтому холод они переносят гораздо хуже. Если петуния растет в горшке или кашпо, ее следует перенести в защищенное место, а клумбовые растения перед холодной ночью накрыть.

Пеларгонии

Пеларгонии - одни из тех растений, которые стоит защитить первыми: они не переживут морозы. RHS рекомендует перед первыми заморозками перенести их в помещение или другое сухое, светлое и защищенное от мороза место.

Если пеларгонии растут в контейнерах, это сделать в особенности просто. Их можно забрать с улицы на ночь, а перед окончательным переносом на зимовку осмотреть растения, убрать поврежденные листья и вредителей.

Как защитить клумбу от первых заморозков

Если прогноз показывает первую холодную ночь, не обязательно накрывать всю клумбу. По данным Госпродпотребслужбы, прежде всего нужно защитить наиболее теплолюбивые растения - пеларгонии, петунии, фуксии, георгины, канны и бегонии.

Самый простой способ - укрыть растения на ночь агроволокном или другим легким материалом. Специалисты Департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОВ также рекомендуют использовать агроволокно, пленку, мешковину или плотную ткань для физической защиты растений от резкого снижения температуры.

Важно не оставлять плотное укрытие надолго: после потепления его следует снять, чтобы растения получали свет и воздух. Для многолетников дополнительной защитой корневой системы может стать мульчирование.

Если растение растет в горшке, самое простое решение - перенести его в защищенное место до наступления заморозков. Особенно это касается теплолюбивых бегоний, пеларгоний и других растений, которые используются для летнего оформления клумб и террас.

Что делать после заморозков

Если мороз уже повредил листву, не следует сразу выбрасывать растение. Специалисты RHS отмечают, что у георгин и канн надземная часть может почернеть, тогда как корни или клубни остаются живыми.

После похолодания следует дождаться более стабильной погоды, оценить состояние растения и только тогда обрезать поврежденные части . А вот клубни и корневища теплолюбивых растений нужно своевременно подготовить к зимнему хранению, если они не могут безопасно перезимовать в открытом грунте.