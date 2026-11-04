Стирка зимнего одеяла в домашних условиях: температура, режим и сушка

Что проверить перед стиркой одеяла

В первую очередь найдите этикетку производителя. На ней указано, разрешена ли машинная стирка, какую температуру можно использовать и как правильно сушить изделие.

Перед стиркой нужно:

Снять пододеяльник и постирать его отдельно.

Проверить швы и зашить повреждения, из-за которых может выпадать наполнитель.

Предварительно обработать пятна средством, разрешенным для материала.

Убедитесь, что одеяло свободно помещается в барабан.

По рекомендациям британской организации Which, одеяло не должно полностью заполнять барабан. В противном случае вода и моющее средство не смогут нормально циркулировать.

Если изделие слишком большое для домашней машинки, лучше воспользоваться прачечной с оборудованием большей емкости.

При какой температуре стирать одеяла

Температура зависит от наполнителя, наружной ткани и рекомендаций производителя.

В руководстве IKEA приведены ориентиры для различных материалов:

Пуховые и перьевые одеяла. Некоторые изделия можно стирать при температуре от 40 до 60 градусов в деликатном режиме.

Некоторые изделия можно стирать при температуре от 40 до 60 градусов в деликатном режиме. Синтетические одеяла . Изделия с полиэстеровым наполнителем могут выдерживать температуру 40 или 60 градусов. Для синтепона и холофайбера стирка зависит от конкретного изделия.

. Изделия с полиэстеровым наполнителем могут выдерживать температуру 40 или 60 градусов. Для синтепона и холофайбера стирка зависит от конкретного изделия. Шерстяные одеяла. Если машинная стирка разрешена, обычно используют специальный режим для шерсти и температуру не выше 30 градусов.

Если машинная стирка разрешена, обычно используют специальный режим для шерсти и температуру не выше 30 градусов. Шелковые одеяла. Нуждаются в особо деликатном уходе. Для некоторых изделий допускается ручная стирка или специальная программа для шелка.

Важно : приведенные температуры являются ориентировочными. Перед стиркой обязательно проверьте этикетку одеяла и следуйте инструкциям изготовителя, поскольку допустимые режимы могут отличаться даже для изделий с одинаковым наполнителем.

Какой режим стирки и средство выбрать

Если машинная стирка разрешена, программу нужно подбирать в соответствии с материалом. Для объемных изделий могут подходить режимы "Постельное белье" или "Объемные вещи".

Как объясняет Samsung, такие приложения можно использовать, если стиральная машина поддерживает соответствующую загрузку. Важно не перегружать барабан.

Чтобы избежать повреждения наполнителя, соблюдайте несколько правил:

Для пуха используйте средство, предназначенное для пуховых изделий.

Для синтетики выбирайте мягкое жидкое средство.

Не превышайте рекомендованную дозировку.

Не используйте кондиционер для пуховых одеял.

При необходимости запускайте дополнительное полоскание.

Выбирайте невысокие обороты отжима, если это соответствует инструкции производителя.

Особенно осторожно нужно стирать шерсть.

По рекомендациям Woolmark, шерстяные одеяла, пригодные к машинной стирке, следует очищать в холодной воде на специальной программе для шерсти. Использовать нужно средство для шерстяных изделий.

Как сушить одеяло, чтобы наполнитель не сбился

Неправильная сушка может испортить результат даже деликатной стирки. Особенно это касается пуховых одеял, внутри которых влага может задерживаться дольше.

Как отмечают в Sleep Foundation, пуховые одеяла, для которых разрешена машинная сушка, следует сушить при низкой температуре.

Чтобы наполнитель оставался равномерным:

Положите в сушилку специальные шарики для сушки, если это разрешено изготовителем.

Периодически останавливайте сушки и осторожно встряхивайте пуховое одеяло.

Проверяйте, не остались ли влажные участки внутри.

Не завершайте сушку, пока наполнитель полностью не высохнет.

Если сушильной машины нет, синтетическое одеяло можно расправить в хорошо проветриваемом месте, если это позволяет этикетка. Во время высыхания ее следует периодически переворачивать.

Шерстяные одеяла лучше сушить без машинного нагрева, обеспечив равномерную поддержку влажной ткани. Не стоит подвешивать тяжелое мокрое изделие за один край, поскольку оно может деформироваться.

Пуховое одеяло без сушилки нужно особенно тщательно просушить. Если дома холодно и влажно, а обеспечить полное высыхание невозможно, лучше воспользоваться профессиональной стиркой с соответствующей сушкой.

Важно: не кладите одеяло в пододеяльник и не убирайте на хранение, пока оно полностью не высохнет. Остаточная влага внутри может вызвать появление затхлого запаха, плесени и комков наполнителя.