Прання зимової ковдри в домашніх умовах: температура, режим і сушіння

Що перевірити перед пранням ковдри

Насамперед знайдіть етикетку виробника. На ній зазначено, чи дозволене машинне прання, яку температуру можна використовувати та як правильно сушити виріб.

Перед пранням потрібно:

Зняти підковдру та випрати її окремо.

Перевірити шви та зашити пошкодження, через які може випадати наповнювач.

Попередньо обробити плями засобом, дозволеним для матеріалу.

Переконатися, що ковдра вільно поміщається в барабан.

За рекомендаціями британської організації Which, ковдра не повинна повністю заповнювати барабан. Інакше вода та мийний засіб не зможуть нормально циркулювати.

Якщо виріб занадто великий для домашньої машинки, краще скористатися пральнею з обладнанням більшої місткості.

За якої температури прати ковдри

Температура залежить від наповнювача, зовнішньої тканини та рекомендацій виробника.

У посібнику IKEA наведено орієнтири для різних матеріалів:

Пухові та пір'яні ковдри. Деякі вироби можна прати за температури від 40 до 60 градусів на делікатному режимі.

Деякі вироби можна прати за температури від 40 до 60 градусів на делікатному режимі. Синтетичні ковдри . Вироби з поліестеровим наповнювачем можуть витримувати температуру 40 або 60 градусів. Для синтепону та холофайберу умови прання залежать від конкретного виробу.

. Вироби з поліестеровим наповнювачем можуть витримувати температуру 40 або 60 градусів. Для синтепону та холофайберу умови прання залежать від конкретного виробу. Вовняні ковдри. Якщо машинне прання дозволене, зазвичай використовують спеціальний режим для вовни та температуру не вище 30 градусів.

Якщо машинне прання дозволене, зазвичай використовують спеціальний режим для вовни та температуру не вище 30 градусів. Шовкові ковдри. Потребують особливо делікатного догляду. Для деяких виробів допускається ручне прання або спеціальна програма для шовку.

Важливо: наведені температури є орієнтовними. Перед пранням обов'язково перевірте етикетку ковдри та дотримуйтеся інструкцій виробника, оскільки допустимі режими можуть відрізнятися навіть для виробів з однаковим наповнювачем.

Який режим прання та засіб обрати

Якщо машинне прання дозволене, програму потрібно підбирати відповідно до матеріалу. Для об'ємних виробів можуть підходити режими "Постільна білизна" або "Об'ємні речі".

Як пояснює Samsung, такі програми можна використовувати, якщо пральна машина підтримує відповідне завантаження. Важливо не перевантажувати барабан.

Щоб уникнути пошкодження наповнювача, дотримуйтеся кількох правил:

Для пуху використовуйте засіб, призначений для пухових виробів.

Для синтетики обирайте м'який рідкий засіб.

Не перевищуйте рекомендоване дозування.

Не використовуйте кондиціонер для пухових ковдр.

За потреби запускайте додаткове полоскання.

Обирайте невисокі оберти віджимання, якщо це відповідає інструкції виробника.

Особливо обережно потрібно прати вовну.

За рекомендаціями Woolmark, вовняні ковдри, придатні до машинного прання, варто очищувати в холодній воді на спеціальній програмі для вовни. Використовувати потрібно засіб для вовняних виробів.

Як сушити ковдру, щоб наповнювач не збився

Неправильне сушіння може зіпсувати результат навіть делікатного прання. Особливо це стосується пухових ковдр, усередині яких волога може затримуватися довше.

Як зазначають у Sleep Foundation, пухові ковдри, для яких дозволене машинне сушіння, варто сушити за низької температури.

Щоб наповнювач залишався рівномірним:

Покладіть у сушарку спеціальні кульки для сушіння, якщо це дозволено виробником.

Періодично зупиняйте сушіння та обережно струшуйте пухову ковдру.

Перевіряйте, чи не залишилися вологі ділянки всередині.

Не завершуйте сушіння, доки наповнювач повністю не висохне.

Якщо сушильної машини немає, синтетичну ковдру можна розправити в добре провітрюваному місці, якщо це дозволяє етикетка. Під час висихання її варто періодично перевертати.

Вовняні ковдри краще сушити без машинного нагрівання, забезпечивши рівномірну підтримку вологої тканини. Не варто підвішувати важкий мокрий виріб за один край, оскільки він може деформуватися.

Пухову ковдру без сушарки потрібно особливо ретельно просушити. Якщо вдома холодно та волого, а забезпечити повне висихання неможливо, краще скористатися професійним пранням із відповідним сушінням.

Важливо: не кладіть ковдру в підковдру та не прибирайте на зберігання, доки вона повністю не висохне. Залишкова волога всередині може спричинити появу затхлого запаху, плісняви та грудок наповнювача.